高空不明飛行物是外星人？白宮回應了

高空不明飛行物是「外星人」？白宮回應了

美軍戰機連3天射下高空不明物體，美軍將領稱不排除物體來自外星，引發議論。對此白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）昨（13）日表示，「沒有跡象顯示，近期擊落事件與外星人或外星活動有關。」

美軍戰機4日在東岸外海射下中國大陸偵察氣球後，10、11、12日又接連在阿拉斯加、加拿大育空（Yukon）地區、美加邊界的休倫湖（Lake Huron）上空擊落不明物體，北美航太防衛司令部司令范赫克上將（General Glen VanHerck）被問道這些飛行物是否來自外星時，竟回答「不排除任何事」，引發外界熱議。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、「富比世」（Forbes）報導，針對不明飛行物引發可能是外星人的揣測，白宮發言人尚皮耶昨日在例行記者會上表示，「關於這件事，我知道有疑問及擔憂，但沒有跡象顯示，近期擊落事件與外星人或外星活動有關。」她後續開玩笑說，「我愛ET電影。」

白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）也接續重申，「關於這些（飛行器），我不認為美國人應該要擔心外星人。」

目前美國仍不清楚這3個不明物體為何，柯比表示，軍方並未從這些物體上偵測到任何「通訊訊號」，民主黨聯邦參議員舒默（Chuck Schumer）透露，情報人員相信，至少其中2個是氣球。

美軍F-22戰機分別在阿拉斯加、加拿大育空地區4萬英呎（約12192公尺）高空擊落不明物體，F-16戰機在2萬英呎（約6069公尺）高空擊落第3枚飛行物，這3起都比中國大陸偵察氣球的6萬英呎（約18288公尺）低，柯比強調，這些物體確實對民航空中交通構成威脅。

文章來源：White House makes clear there’s no indication downed objects are “of aliens or extraterrestrial activity”

文章來源：Aliens Weren’t Behind Most Recent Flying Objects, White House Says—But Still Unclear Who Was

（中時新聞網 吳映璠）

傳美F-16第1發沒射中高空不明物！1200萬瞬間飛了

美軍F-16戰機12日在美加邊境休倫湖上空擊落「八角形」飛行物，如今美媒引述消息人士指出，由於不明物體體型偏小，F-16戰機第1發飛彈並沒有射中，發射第2發AIM-9X響尾蛇（Sidewinder）飛彈後才擊中目標，瞬間損失超過1200萬台幣。

美國有線電視新聞網（CNN）、福斯新聞（Fox News）13日分別引述3名知情人士及美國官員指出，F-16戰機12日下午準備在密西根州休倫湖（Lake Huron）上空擊落2萬英呎（約6100公尺）高空的飛行物時，其實第1發沒射中，發射第2發AIM-9X響尾蛇空對空飛彈後才擊中目標，每一發響尾蛇飛彈要價超過40萬美元（約新台幣1207萬元），換句話說，第1發沒射中就損失了超過1200萬台幣。

報導指出，目前尚不清楚第1發飛彈落在哪裡。

至今白宮及美國國防部對外說明擊落休倫湖飛行物時，都未提及第1發沒擊中的情形，不過北美航太防衛司令部司令范赫克上將（General Glen VanHerck）當日確實提到，由於不明物體體型較小，因此難以射擊。

他說，礙於體型小，雷達導引飛彈的「成功率較低」，戰機也難以擊落，「由於體型，每一種情況下飛行員都覺得無法達成。」

此外，因為能區別目標物體與周遭環境之間的熱能差異，因此飛行員最終使用AIM-9X響尾蛇飛彈，不過消息人士透露，飛彈最後仍失準。

范赫克上將周日表示，「在任何情況下，我們都非常謹慎，確保將潛在附帶損失降至最低」，他當天並未承認第1發沒擊中。

據美國版《太陽報》（The U.S. Sun）報導，當被問道F-16戰機是否第1發沒射中時，一名五角大廈發言人並未正面回答問題，僅表示：「有鑑於上周六擊落的中國氣球，我們已更密切審視這些高度的空域，這部分解釋了為何過去一周偵測到的物體有所增加。」發言人也補充說，休倫湖上空的不明物體飛越了多個州，五角大廈評估沒有威脅。

第1發飛彈沒射中的消息傳開後引發美國網友議論，一名網友譏諷，「所以某個人家的後院出現了一顆響尾蛇未爆彈？」也有人驚呼：「所以花80萬美元（約新台幣2414萬元）射爆可能是某個孩子的科學實驗？」

文章來源：First missile shot at object Sunday over Lake Huron missed, sources say

文章來源：COSTLY ‘MISTAKE’ US Air Force ‘missed in first attempt to shoot down UFO’ over Lake Huron & deployed second $400,000 ‘Sidewinder’ missile

（中時新聞網 吳映璠）