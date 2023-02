高空不明飛行物是外星人？白宮回應了

高空不明飛行物是「外星人」?白宮回應了

美軍戰機連3天射下高空不明物體,美軍將領稱不排除物體來自外星,引發議論。對此白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)昨(13)日表示,「沒有跡象顯示,近期擊落事件與外星人或外星活動有關。」

美軍戰機4日在東岸外海射下中國大陸偵察氣球後,10、11、12日又接連在阿拉斯加、加拿大育空(Yukon)地區、美加邊界的休倫湖(Lake Huron)上空擊落不明物體,北美航太防衛司令部司令范赫克上將(General Glen VanHerck)被問道這些飛行物是否來自外星時,竟回答「不排除任何事」,引發外界熱議。

綜合美國有線電視新聞網(CNN)、「富比世」(Forbes)報導,針對不明飛行物引發可能是外星人的揣測,白宮發言人尚皮耶昨日在例行記者會上表示,「關於這件事,我知道有疑問及擔憂,但沒有跡象顯示,近期擊落事件與外星人或外星活動有關。」她後續開玩笑說,「我愛ET電影。」

白宮國家安全會議發言人柯比(John Kirby)也接續重申,「關於這些(飛行器),我不認為美國人應該要擔心外星人。」

目前美國仍不清楚這3個不明物體為何,柯比表示,軍方並未從這些物體上偵測到任何「通訊訊號」,民主黨聯邦參議員舒默(Chuck Schumer)透露,情報人員相信,至少其中2個是氣球。

美軍F-22戰機分別在阿拉斯加、加拿大育空地區4萬英呎(約12192公尺)高空擊落不明物體,F-16戰機在2萬英呎(約6069公尺)高空擊落第3枚飛行物,這3起都比中國大陸偵察氣球的6萬英呎(約18288公尺)低,柯比強調,這些物體確實對民航空中交通構成威脅。

傳美F-16第1發沒射中高空不明物!1200萬瞬間飛了

美軍F-16戰機12日在美加邊境休倫湖上空擊落「八角形」飛行物,如今美媒引述消息人士指出,由於不明物體體型偏小,F-16戰機第1發飛彈並沒有射中,發射第2發AIM-9X響尾蛇(Sidewinder)飛彈後才擊中目標,瞬間損失超過1200萬台幣。

美國有線電視新聞網(CNN)、福斯新聞(Fox News)13日分別引述3名知情人士及美國官員指出,F-16戰機12日下午準備在密西根州休倫湖(Lake Huron)上空擊落2萬英呎(約6100公尺)高空的飛行物時,其實第1發沒射中,發射第2發AIM-9X響尾蛇空對空飛彈後才擊中目標,每一發響尾蛇飛彈要價超過40萬美元(約新台幣1207萬元),換句話說,第1發沒射中就損失了超過1200萬台幣。

報導指出,目前尚不清楚第1發飛彈落在哪裡。

至今白宮及美國國防部對外說明擊落休倫湖飛行物時,都未提及第1發沒擊中的情形,不過北美航太防衛司令部司令范赫克上將(General Glen VanHerck)當日確實提到,由於不明物體體型較小,因此難以射擊。

他說,礙於體型小,雷達導引飛彈的「成功率較低」,戰機也難以擊落,「由於體型,每一種情況下飛行員都覺得無法達成。」

此外,因為能區別目標物體與周遭環境之間的熱能差異,因此飛行員最終使用AIM-9X響尾蛇飛彈,不過消息人士透露,飛彈最後仍失準。

范赫克上將周日表示,「在任何情況下,我們都非常謹慎,確保將潛在附帶損失降至最低」,他當天並未承認第1發沒擊中。

據美國版《太陽報》(The U.S. Sun)報導,當被問道F-16戰機是否第1發沒射中時,一名五角大廈發言人並未正面回答問題,僅表示:「有鑑於上周六擊落的中國氣球,我們已更密切審視這些高度的空域,這部分解釋了為何過去一周偵測到的物體有所增加。」發言人也補充說,休倫湖上空的不明物體飛越了多個州,五角大廈評估沒有威脅。

第1發飛彈沒射中的消息傳開後引發美國網友議論,一名網友譏諷,「所以某個人家的後院出現了一顆響尾蛇未爆彈?」也有人驚呼:「所以花80萬美元(約新台幣2414萬元)射爆可能是某個孩子的科學實驗?」

