Google資料中心晶片傳進展 台積明年量產

美國科技資訊媒體The Information於13日引述知情人士報導，Google在資料中心晶片的研發領域已取得進展，預料將交由台積電在2024年下半年開始量產，而Google則有望於2025年開始採用自研的新晶片，讓其得以降低資料中心的營運成本，並且迎頭趕上競爭對手亞馬遜 （Amazon）。

雲端服務近年飛速發展，逐漸成為科技巨擘的核心業務之一，亞馬遜為推進其雲端部門AWS（Amazon Web Services）的發展，於2019年推出採用Arm架構的AWS Graviton2處理器，其用電量較少，傳輸速度也比傳統伺服器更快，種種優點讓AWS的客戶指出，採用亞馬遜自研晶片所驅動的伺服器能成功節省大量成本。

而Google為了追趕雲端龍頭亞馬遜，近年致力於打造自家的伺服器晶片，Google雲端部門曾於去年7月宣布，將開始採用以安謀技術為基礎的晶片，根據The Information周一的報導，Google的伺服器設計團隊用時兩年，研發了兩款建基於安謀（Arm）技術的伺服器處理器，預計將交由台積電，自2024年下半年開始量產這兩款晶片。

對於上述報導，Google的發言人表示不會對傳言置評，台積電也未對此做出回應。

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