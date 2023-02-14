完全自駕！亞馬遜機器人計程車上路測試

亞馬遜（Amazon）旗下自動駕駛汽車企業Zoox周一（13日）表示，已經成功在公共道路上測試機器人計程車，車上的乘客為自家員工，離未來為一般大眾提供商業服務又近了一步。

根據路透13日報導，本次機器人計程車上路測試在2月11日進行，路線設定為Zoox加州福斯特城市總部的兩棟大樓間，距離為1英里（約1.6公里），預計未來可成為免費員工接駁車，該服務也將幫助該公司改良機器人計程車技術。

Zoox的機器人計程車是一輛從頭開始打造的完全自動駕駛汽車，而不是改裝現有的汽車，這款機器人計程車沒有方向盤或踏板，可容納四名乘客，座位為兩人面對面。

Zoox執行長伊凡斯（Aicha Evans）對記者表示，在公開道路測試並一次驗證我們所有不同的需求，是我們的一大步，至於商業發表，因仍須政府許可，伊凡斯拒絕透露時間點。

亞馬遜一直積極進軍自動駕駛技術領域，2020年時，亞馬遜以13億美元的價格收購Zoox，但因自駕技術困難，研發進度不如預期。事實上，全自駕車研發成本太高讓福特汽車吃不消，去年已宣布與福斯汽車共同投資的自駕車事業Argo AI解散，未來將專注於發展輔助駕駛技術。

股價方面，亞馬遜13日上揚1.93美元，漲幅1.98%，收報99.54美元。

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