傳布林肯本周會晤王毅 美國務院出面回應

自中國偵察氣球事件發生以來，中美關係急遽降溫。外媒13日報導指出，美國國務卿布林肯考慮在本周的慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）會晤中國中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅，對此，美國國務院發言人也做出回應，強調目前尚無此安排。

布林肯原訂於本月5日出訪中國，然而美國領空於2日出現中國高空氣球，遭疑是為情搜所用，使中美關係再度緊繃，美國推遲布林肯的訪中行程，並於4日將該氣球擊落後送交FBI調查，此事件也持續發酵，美國軍方本月已擊落4枚飛行物體。

一位不具名的美國官員13日向媒體透露，布林肯有望在17日至19日舉行的慕尼黑安全會議上與王毅會面，成為偵察氣球事件發生以來，雙方外交高層首此的面對面互動，另一名消息人士也對此表示，此安排確實有可能，但並未獲得證實。

美國副國務卿（Wendy Sherman）13日在記者會上表示，有關布林肯是否與王毅會晤，她目前沒有可宣布的消息，不過美方並不排除此種可能性，並且願意在符合美方利益、且條件合適的情況下與中國進行對話。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）13日在媒體簡報會上被問及此事時指出，美方一直都在評估外交選項，王毅的出訪行程將留給中方進行說明，美方也會有機會說明布林肯未來的出訪行程，但國務院目前並未安排布林肯與中國官員會面。

至於中國方面，中國外交部13日宣布，王毅將出席本月的慕尼黑安全會議，並且將訪問法國、義大利、匈牙利等國，不過並未提及是否安排與布林肯會晤。

分析師指出，除了本周的慕尼黑安全會議外，3月即將在印度舉行的G20峰會也會是中美雙方進行談話的好機會，預計布林肯和中國外交部長秦剛都會出席。

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