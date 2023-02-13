控違反投資人保護法 美證交會盯Paxos 令停發穩定幣

美國政府近日打壓加密幣產業動作頻頻，繼上周證交會（SEC）對加密幣交易所Kraken開罰後，紐約金融服務部也下令Paxos信託公司停止發行幣安（Binance）美元穩定幣BUSD。

無獨有偶，證交會稍早也表示將控告Paxos違反投資人保護法。這將是證交會首度對大型穩定幣發行商進行執法動作。幣安表示現階段Paxos將繼續處理BUSD的贖回作業。

受到打擊之下，比特幣及幣安幣（BNB）等連串加密貨幣近日全面走跌。

BUSD是加密幣交易所幣安與紐約Paxos信託公司在2019年合作推出的美元穩定幣，顧名思義是以一比一匯率與美元掛鉤的加密幣，並由美元儲備金支持。幣安表示BUSD完全由Paxos負責發行與交易，幣安僅提供品牌授權，當初在發行時已獲得紐約金融主管機關核准。

由於穩定幣號稱有美元儲備金支持，且穩定幣交易不像一般外匯交易須經過銀行清算，因此近年逐漸受到投資人青睞，也吸引愈來愈多交易所發行美元穩定幣。以Paxos為例，投資人持續對BUSD投入資金不僅為Paxos創造穩定收入來源，Paxos還能將資金拿去投資短期美國公債。

然而，投資人將穩定幣兌現時，處理時間往往要等上數日，而這段期間加密幣市場行情震盪時常讓投資人蒙受損失。

截至2月13日為止全球共有620萬人持有BUSD，市場資本額約160億美元，是全球第三大穩定幣。但在Paxos停止發行BUSD後，未來BUSD市場資本額勢必下滑。

自從加密幣交易所FTX破產引爆連鎖效應後，美國政府便加強管制加密幣產業。今年1月證交會率先控告Genesis及Gemini兩大交易所銷售未註冊證券，上周又宣布加密幣交易所Kraken未依法註冊加密幣質押服務，並對Kraken開罰3,000萬美元。