超市推情人節優惠套餐搶市

今年英國人慶祝情人節勢必要付出更高代價，因為從鮮花到燭光晚餐全面漲價。英國超市看準許多人猶豫要不要去餐廳過節，趁機推出情人節優惠套餐搶生意。

英國連鎖超市Morrison今年推出15英鎊（約台幣562元）的情人節套餐，包含一道前菜、一道主菜、兩道配菜及飲料、甜點。此外，2月11日起Morrison會員在超市購買一打紅玫瑰可折1英鎊。

特易購（Tesco）也看準消費者減少外食的趨勢，在今年推出12英鎊的情人節雙人套餐，包含一道主菜、一道配菜及飲料甜點，價格比去年便宜3英鎊。

另一家連鎖超市Sainsbury則是與優食（Uber Eats）合作推15英鎊情人節「緊急套餐」，從前菜、主菜到甜點、飲料全包，附贈精美小禮品，免費外送到東倫敦特定地區。

投資機構Quilter Cheviot研究部門主管貝克特（Chris Beckett）表示：「這是超商推銷高級商品的大好時機，能吸引平時不買這類商品的新客群在日後考慮回購。」

過去一年來供應鏈問題及俄烏戰爭不斷推動英國物價上漲，使通膨率在去年10月創下40年新高。研究機構Kantar資料顯示今年1月22日為止的四周內，英國糧食價格年增幅高達16.7％。英國連鎖披薩餐廳PizzaExpress在去年情人節曾推出每人23.95英鎊的情人節套餐，包含前菜、主菜、甜點及氣泡酒，但今年情人節套餐縮水成一道前菜加一份經典披薩，價格也相對便宜只要15英鎊。

就連住在倫敦的有錢人也感受到今年情人節荷包失血。倫敦麗池酒店（The Ritz）今年情人節套餐要價每人395英鎊，比去年貴70英鎊。同樣漲假情形在歐洲四處可見，例如巴黎五星級飯店Le Bristol今年推出雙人房一晚延遲退房附贈雙人晚餐、巧克力及一瓶香檳的情人節方案要價2190歐元。