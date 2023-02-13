英半導體政策慢半拍 爆怒火 業者揚言出走

面對美國與歐洲早已宣布大型晶片援助計畫，英國政府卻遲遲未見行動，英國半導體產業呼籲政府政府盡速提出半導體策略，不然將削弱英國的競爭力，業者同時揚言出走。

政治動盪拖慢英國政府制定半導體策略的腳步，首相蘇納克（Rishi Sunak）迄今仍未公布援助半導體產業的計畫，產業高層逐漸感到憂慮。

劍橋新創公司Pragmatic半導體警告，如果政府再不儘快公布半導體策略，公司可能將被迫出走。

Pragmatic執行長懷特（Scott White）指出，繼續在英國營運和生產必須有經濟意義，如果海外有更大的潛在經濟利益和政府補助計畫，外移是唯一明智的商業決定。

此外，英國半導體公司IQE同聲示警，若是政府未能在六個月內提出計畫，IQE恐被迫出走至美國或歐盟。

IQE執行長雷莫斯（Americo Lemos）表示，IQE樂於留在英國，在此成長茁壯，但公司也必須照股東的意願行事，前往資金所在的地方。

英國政府發言人表示，「政府承諾支援英國重要的半導體產業，英國的策略將協助產業進一步成長，並確保英國的供應鏈具備韌性。政府將盡快提出半導體策略。」

美國總統拜登已在去年將規模2,800億美元的晶片法案簽署為法律，其中有520億美元用於提振國內晶片製造。

此外，歐盟推出430億歐元（約459億美元）的晶片法案，目標是在2030年前讓歐洲的晶片市占提升至20％。

英國科技業高階主管表示，英國缺乏相應的計畫將危及國家競爭力。

英國的財力可能無法提出和美歐相仿的大型支出方案，但期望政府能投資數百萬美元，提供減稅和放寬高技能勞工移民。

英國下議院的商業、能源暨工業策略委員會（BEIS）2月稍早便敦促政府援助半導體產業，表示缺乏協調一致的晶片策略將損害英國。