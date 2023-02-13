市場靜待通膨數據 美股收紅 道瓊漲376點

美國1月通膨數據將於周二出爐，值此之際，聯準會官員再度唱鷹，不過也強調美國經濟有軟著陸機會，華爾街股市13日小幅開高後盤中一路走高，科技股領頭上攻，帶動標普500指數衝破4,100點大關，四大指數終場收紅。

道瓊工業指數上漲376.66點，或1.11%，收34,245.93點，寫下2月至今最佳單日表現；標普500指數揚升46.83點或1.14%，收4,137.29點、那斯達克指數勁揚173.67點或1.48%，收11,891.79點；費城半導體指數上揚46.17點或1.53%，收3,057.32點。

數據方面，紐約聯準銀行13日公布1月調查報告顯示，消費者對於未來1年的通膨預期維持在5%不變，對未來三年的通膨預期從12月的2.9%下滑至 2.7%；家庭收入的增長預期則從上月的4.6%下滑至3.3%，創下有紀錄以來的最大單月降幅。

另外，美國將於周二揭曉1月消費者價格指數（CPI），分析師預估CPI月增將從0.1%攀升至0.5%，年增則降至6.2%。

政經方面，聯準會理事鮑曼（Michelle Bowman）於13日表示，聯準會需要持續升息，將利率拉高至足夠高的區間，進而使通膨率回落至2%，她也重申，緊縮性貨幣政策雖有其成本和風險，但高通膨帶來的代價遠比此更高。至於美國經濟前景，她看好強勁的勞動力市場加上溫和的通膨，意味着美國經濟有可能軟著陸。

中美關係方面，外媒13日引述知情人士的話報導，美國國務卿布林肯考慮在本周召開的慕尼黑安全會議上，會晤中國中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅，有望緩和雙方自偵察氣球事件以來的緊張關係，不過此消息尚未獲得美方證實。

個股方面，Meta傳出裁員消息激勵股價大漲，13日收盤勁揚5.28美元，漲幅3.03%，收在179.43美元；微軟猛升8.22美元，漲幅3.12%，收在271.32美元；亞馬遜上揚1.93美元，漲幅1.98%，收報99.54美元；蘋果上漲2.84美元，漲幅1.88%，收153.85美元；Google揚升0.14美元，漲幅0.15%，收95.00美元。

台股ADR方面，台積電ADR上漲0.74美元，漲幅0.78%，收96.11美元；日月光ADR揚升0.05美元，漲幅0.68%，收報7.40美元；聯電ADR收漲0.06美元，漲幅0.73%，以8.33美元作收。

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