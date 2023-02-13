中俄關係升溫 雙方外長擬會面

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅即將出訪俄羅斯，中國外交部發言人汪文斌13日在例行記者會上表示，王毅將與俄方就下階段中俄關係發展等深入交換意見，並願與俄方一道推動雙邊關係。俄羅斯副外長魯堅科也在同日表示，俄中兩國正在研究組織雙方外長首次會面的方案。

財聯社報導，汪文斌指出，中俄是新時代全面戰略協作夥伴，近年來在兩國元首的戰略引領下，中俄關係保持健康穩定發展勢頭，各領域合作成果豐碩。訪問期間，王毅將與俄方就下階段中俄關係發展以及共同關心的國際和地區熱點問題等深入交換意見。

汪文斌強調，中方願以此訪為契機，與俄方一道推動雙邊關係，繼續沿著兩國元首確定的方向穩步前進，維護雙方的正當權益，為世界和平發揮積極作用。

俄羅斯衛星社報導，魯堅科在接受採訪時表示，莫斯科和北京正在研究組織俄羅斯外長拉夫羅夫與中國新任外長秦剛首次會面的方案，在其他層面也有擴大會面的雙向意願。

據其稱，兩國外長還積極發展在驟變國際形勢下的互動。他還提到，1月9日拉夫羅夫與秦剛進行了首次電話交談，並邀請他在方便的時候訪問俄羅斯。

（中時 朱紹聖）

王毅訪問行程： 法國、義大利、匈牙利和俄羅斯

俄烏戰爭將近1週年，中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅將於14至22日訪問法國、義大利、匈牙利和俄羅斯。其中，王毅訪俄行程被認為與俄方曾片面宣布習近平春季將到訪有關。

2月24日是俄羅斯入侵烏克蘭1週年，繼中國外交部副部長馬朝旭在2至3日赴莫斯科磋商後，中國外交部官網今天公布，王毅將於14至22日應邀訪問法國、義大利、匈牙利和俄羅斯，並出席第59屆慕尼黑安全會議。

中國外交部發言人汪文斌今天主持外交部例行記者會時表示，中俄是新時代全面戰略協作夥伴，近年在兩國元首的戰略引領下，中俄關係保持健康穩定發展態勢。王毅訪俄期間，將與俄方重點就下階段中俄關係發展及「共同關心的國際和地區熱點問題」等深入交換意見。

汪文斌又表示，中方願以此訪為契機，與俄方一道推動雙邊關係，繼續沿著兩國元首確定的方向穩步前進，維護雙方的正當權益，為世界和平發揮積極作用。

俄羅斯外交部1月30日曾表示，習近平將於今年春季赴俄羅斯國是訪問，不過中國當局迄今沒有證實。

馬朝旭到俄羅斯磋商期間，分別會見俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov），並與副外長魯登科（Andrei Rudenko）和維爾希寧（Sergei Vershinin）會談。

中國外交部先前表示，馬朝旭與俄國官員就雙邊關係及合作和共同關心的國際議題深入交換意見，並說因習近平和俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）戰略引領，中俄新時代全面戰略合作夥伴關係始終保持高度發展。

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