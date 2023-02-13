外星人？美又擊落高空飛行物 拒稱氣球

美軍戰機一連3天擊落高空不明飛行物，北美航太防衛司令部司令范赫克上將（General Glen VanHerck）昨（12）日被問道這些飛行物是否來自外星時，竟回答「不排除任何可能」，引發外媒關注。另外他也強調稱它們為「物體」而非「氣球」，主因在於仍不清楚這些物體如何飄浮、如何推進、以及來自哪裡。

綜合路透社、美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國F-16戰機12日在美加邊境休倫湖（Lake Huron）上空擊落八角形、帶有繩子的飛行物，這已是9日內美軍戰機擊落的第4個高空物體，目前已知4日擊落的物體為體積達3輛巴士大小的中國大陸偵察氣球，華府仍不清楚另外3個物體確切為何。

針對戰機10、11、12日一連三天在4萬英呎、2萬英呎高空擊落飛行物，北美航太防衛司令部（NORAD）司令范赫克上將昨日被問及這些物體是否來自外太空時，他謹慎回答，「我會讓情報單位及反情報單位弄清楚，我沒有排除任何事」，「現階段我們持續評估所有威脅或潛在威脅。」

他的一番話也引發外媒高度關注，不過匿名五角大廈官員隨後打臉，稱「沒有跡象顯示近期擊落事件與外星人或外星活動有關」。

另外范赫克也強調，至今軍方稱這些不明飛行物為「物體」而非「氣球」是有原因的，主因在於仍不確定這些物體如何飄浮、用何種方式前進、以及來自哪裡，「我無法界定它們如何飄浮，可能是結構內有一個氣球，或是某種推進系統，但顯然，它們能夠飄浮。」

范赫克也重申美國仍不清楚這些物體來自哪一國，呼籲外界先不要歸類於特定國家，「我們不知道。」

美國國防部助理部長達爾頓（Melissa Dalton）昨日也強調目前仍無法界定近期3起不明物為何，她說正因為無法確切評估，出於謹慎及保衛國安與利益，才會予以擊落。

她說高空物體可能源自於各種不同公司、國家及研究單位，「以執行不邪惡目的，包括合法研究。」不過她也強調中國大陸的偵察氣球不同，「我們知道它是什麼。」

她說自從發現大陸偵察氣球後，美國已密切檢視這些高度的領空，包括提升雷達監測，這也部分說明了，為何過去一周偵測到更多不明物體。

文章來源：Ruling out aliens? Senior U.S. general says not ruling out anything yet

文章來源：Objects shot down posed no kinetic military threat, Pentagon says

文章來源：NORAD: Country of origin, shape or mechanics of three latest objects downed can’t be confirmed

（中時新聞網 吳映璠）

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