美搶匪最愛！穿這名牌外套恐淪頭號目標

美搶匪最愛！穿這牌外套恐淪頭號目標 關鍵原因曝光

美國首都華盛頓3月即將迎來為期1個月的賞櫻季，不過華府官員警告當地居民和旅客，出門時盡量避免穿著加拿大品牌「Canada Goose」外套，因為近來當地已發生2起旅客穿著Canada Goose外套遭搶案例。報導分析該外套價格昂貴成為竊賊最愛，一件最高要價1500美元（折合新台幣約4萬5000元）。

根據美國《福斯新聞》報導，喬治華盛頓大學霧谷校區（Foggy Bottom campus,George Washington University）是知名賞櫻景點，近日發生2起針對Canada Goose外套的搶劫案，今年1月一名學生在當地被3名歹徒包圍，並警告該學生「把外套給我」，接著3人對他拳打腳踢，所幸警方及時趕到逮捕3名歹徒。

今年2月初也有類似案例發生，受害者Julian Kaufman當時和老婆一起帶著孩子在杜邦圓環（Dupont Circle）散步，結果被嫌犯持槍搶下他們身上穿的Canada Goose外套。

報導分析，Canada Goose外套要價不斐，因此成為搶劫犯目標，一件Canada Goose外套最高要價1500美元。芝加哥上個月還發生Canada Goose店家遭到破窗搶劫案件，報導稱自2016年以來，該品牌外套就成為竊賊最愛的目標。

（中時新聞網 邱怡萱）