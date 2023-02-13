美F-16擊落八角形物 五角大廈:可能在監控

美媒報導，美軍戰機昨（12）日在美加邊境休倫湖（Lake Huron）上空擊落本月第4個高空不明物體，美國國防部稍後證實，在拜登下令下，一架F-16戰機擊落不明飛行物，這個物體不只對民航機飛行安全構成威脅，同時也飄近美軍要地，可能是監控工具。另外美國官員透露，這個物體呈現八角形。

綜合路透社、美國有線電視新聞網（CNN）報導，五角大廈發言人空軍准將賴德（Patrick Ryder）昨日發布聲明證實，在美國總統拜登下令下，一架美軍F-16戰機於當地時間12日下午2時42分，在美國與加拿大邊境的休倫湖上空擊落不明物體。

五角大廈表示，不明物體不構成軍事威脅，但由於它的飛行高度僅在2萬英呎（約6100公尺），有可能干擾空中交通。另外聲明也指出，飛行物近期飛近蒙大拿州（Motana）美國國防部敏感軍事要地，可能在進行監控活動，迫使美方關閉空域。

聲明指出：「我們評估後不認為它對地面任何事物構成動能軍事威脅，但評估它是飛行安全風險，以及有鑒於可能具備監控能力，因此評估為威脅。」

美國聯邦航空總署（FAA）11日晚間突然短暫關閉蒙大拿州哈佛（Havre）小鎮附近空域，並將該區域劃定為「國防空域」（National Defense Airspace）。

另外匿名美國官員透露，不明物體似乎呈現八角形，上頭還有繩子垂掛，但沒有可辨識的掛載物。

目前華府正在蒐集不明物殘骸，這也是美軍飛彈一個月來擊落的第4個高空物體。美軍F-22戰機4日發射AIM-9X響尾蛇飛彈擊落一顆中國大陸偵察氣球。

文章來源：Pentagon confirms F-16 fighter jet shot down an airborne object over Lake Huron

文章來源：U.S. military brings down flying object over Lake Huron near Canadian border

（中時新聞網 吳映璠）

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