美F-16擊落八角形物 五角大廈:可能在監控

美國國防部證實，在拜登下令下，12日下午美軍F-16戰機擊落美加邊境休倫湖（Lake Huron）上空的不明飛行物體。圖／美聯社
美國國防部證實，在拜登下令下，12日下午美軍F-16戰機擊落美加邊境休倫湖（Lake Huron）上空的不明飛行物體。圖／美聯社

美媒報導，美軍戰機昨（12）日在美加邊境休倫湖（Lake Huron）上空擊落本月第4個高空不明物體，美國國防部稍後證實，在拜登下令下，一架F-16戰機擊落不明飛行物，這個物體不只對民航機飛行安全構成威脅，同時也飄近美軍要地，可能是監控工具。另外美國官員透露，這個物體呈現八角形。

綜合路透社、美國有線電視新聞網（CNN）報導，五角大廈發言人空軍准將賴德（Patrick Ryder）昨日發布聲明證實，在美國總統拜登下令下，一架美軍F-16戰機於當地時間12日下午2時42分，在美國與加拿大邊境的休倫湖上空擊落不明物體。

五角大廈表示，不明物體不構成軍事威脅，但由於它的飛行高度僅在2萬英呎（約6100公尺），有可能干擾空中交通。另外聲明也指出，飛行物近期飛近蒙大拿州（Motana）美國國防部敏感軍事要地，可能在進行監控活動，迫使美方關閉空域。

聲明指出：「我們評估後不認為它對地面任何事物構成動能軍事威脅，但評估它是飛行安全風險，以及有鑒於可能具備監控能力，因此評估為威脅。」

美國聯邦航空總署（FAA）11日晚間突然短暫關閉蒙大拿州哈佛（Havre）小鎮附近空域，並將該區域劃定為「國防空域」（National Defense Airspace）。

另外匿名美國官員透露，不明物體似乎呈現八角形，上頭還有繩子垂掛，但沒有可辨識的掛載物。

目前華府正在蒐集不明物殘骸，這也是美軍飛彈一個月來擊落的第4個高空物體。美軍F-22戰機4日發射AIM-9X響尾蛇飛彈擊落一顆中國大陸偵察氣球。

文章來源：Pentagon confirms F-16 fighter jet shot down an airborne object over Lake Huron

文章來源：U.S. military brings down flying object over Lake Huron near Canadian border

（中時新聞網 吳映璠）

延伸閱讀

氣球風波延燒 美制裁6中企

偵查氣球廠商與解放軍有關?關鍵零件沈海底

偵察氣球測試美國反應？專家點這兩問題

工商時報 數位編輯