Meta磨刀 員工曝下波裁員時間點

美國科技巨擘Meta繼去年11月大裁1.1萬人後，疑有意進行新一輪裁員，據傳若干團隊的預算已遭延後定案，恐是為裁員做準備。

英國《金融時報》（Financial Times）引述兩名Meta內部人士報導，Meta近幾周在預算和人力方面的規畫都尚未明朗，導致管理階層無法分配工作，許多員工無事可做，而案子也無法順利推進，過往僅需數日便能完成的項目現在被拉長到數周甚至數月才完成。

本月稍早，Meta宣布將2023年的資本支出刪減50億美元至890億至950億美元，執行長祖克伯（Mark Zuckerberg）也將今年的管理層主題訂為「效率年」（Year of Efficiency），矢言將讓Meta成為更強大且更靈活的組織。

不過員工直言，Meta內部現在是一團糟，「效率年」甫開始便有許多人無事可做，然而卻還是能得到報酬，且隨著不確定性在公司蔓延，員工士氣相當低迷。

過去一年在宏觀經濟的影響下，許多企業減少廣告投放的支出，導致依賴廣告收入的大型科技公司受到衝擊，在整個產業掀起了裁員潮。值此之際，Meta由於將大筆資金投資於元宇宙，且公司員工數量過多，使投資人屢屢為其感到擔憂。

祖克伯於去年11月坦言，過去對於公司的成長前景過度樂觀，導致人力過剩，最終決定啟動大裁員，一口氣裁撤逾1.1萬人，約占人力13%，成為該公司成軍18年來首度大砍人力。至於下一波裁員的時間點，Meta員工透露，公司目前正在進行員工的績效評估，預計3月左右將會進一步裁員。

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