ChatGPT突顯科技激進 最後贏家竟是它

ChatGPT突顯科技激進 專家指最後贏家竟是它

網路上最夯的聊天機器人ChatGPT，創造它的「母親」OpenAI報告顯示，ChatGPT在短短5天內就達到了100萬使用者。許多人因此去翻找仍為廣泛使用的Instagram、Spotify當年的紀錄，發現分別需要75天、150天才能到達關鍵成長點，反映出現代科技進步已到「激進」的程度。

ChatGPT好玩的地方，是讓使用者在網路搜尋資料過程，獲得的內容不再是制式化的單純，像經常出現老面孔的wiki，只需更多的科技步最佳化，很快就會威脅到搜索引擎谷歌大神的主導地位，每個知識型行業也都將面臨重新擬訂作業流程，微軟、谷歌和中國百度近日來接續展示受到ChatGPT啟發的技術，紛紛提出新一代AI演算法的競賽，就是源自此因。

必須承認，科技的進步和資金的投入與堆積有絕對關係，全球早期資金調研機構CBINSIGHTS指出，這類內容自動生成人工智慧的技術商業化還很早期，2022年有26億美元投入110家的早期新創公司，已經是創紀錄了。

OpenAI執行長Sam Altman亦指出，ChatGPT的精進目前相當昂貴，每個聊天要花費1數位美元（single-digit cents），操作成本很快就會堆積起來。

聊天機器人ChatGPT達到100萬使用人數只用5天時間，Instagram為75天、Spotify為150天，反映科技進步極為激進。資料來源／Chartr

以ChatGPT快速爆紅、內容生成AI改變原有的演算法，將成為新的搜尋方式和使用者的思維，網路搜尋可能不再像是點選連結和探索網站，而出現更多聆聽聊天機器人的話。

惟，創投業者指出，技術創新大燒錢的同時，必須加快形成商業化收入，現在科技行業都正在經歷大裁員，卻宣稱要大投資生成人工智慧技術，對市場似乎有一個不明的陷阱在前方。

美國科技報導專欄作家沃克（Chris Stokel-Walker）指出，人工智慧搜尋戰可能因此已經開始，但需也許贏家不會是最強大的聊天機器人，而是最不搞砸的聊天機器人！

沃克指出，ChatGPT和它的新兄弟背後的AI模型演算法設計狹窄，多是透過網路和書籍中獲取大量文字的統計模式，作為學習預測並提示之後「應該」發生什麼，「他們絕對不明白自己在說什麼」，也不知道答案是否不正確、不恰當、有偏見，或代表現實世界，後者是人腦多元且複雜學習所累積而成，對於問題的「應有」答案經過多層、多時的判斷。