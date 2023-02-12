台積去熊本有陰霾 當地政府曝1大難題

台積電去熊本「鈔能力」嚇到日企！當地政府曝1大難題

台積電攜手日本索尼（Sony）在熊本縣菊陽町設廠，帶動上下游供應鏈進駐，並激勵民生和商業活動發展，但熊本縣工業用地短缺引起當地政府憂慮，若無法取得土地，可能阻礙其半導體發展戰略。

日媒共同社報導，在台積電設廠效應帶動下，國內外企業紛紛湧入九州地區，預計2024年開始營運，然而熊本縣政府擔憂，若無法取得土地，可能對其半導體產業發展戰略造成影響。目前已經開始推動將農業用地轉為工業用地。

總部位於熊本的晶片製造設備商Kumasan Medix在菊陽町設有廠房，且有意擴廠提高產能，但是土地的短缺增加其困難度，公司已經打算在鄰近的地區直接興建一座新工廠。

該公司總裁Tsuguhisa Shirase表示，原本的計畫對人員的分配能夠更加順利，事到如今，一些員工被迫調到另一個地方，儘管通勤時間只差10分鐘，都可能迫使他們離職。除此之外，面對同在招聘的台積電競爭，也是令Kumasan Medix頭痛的原因之一，因為其財力不如台積電雄厚。

根據日本國土交通省去年9月發布數據顯示，菊陽町工業用地增幅高達31.6%，為日本之冠。而周邊地區的工業用地價格也持續上漲。熊本銀行2022年一項調查顯示，有意在菊陽町展開業務的27家海內外企業，約80%都因為無法取得土地而放棄。

菊陽町有許多「農業推廣區」，但原則上，土地開放僅限於農業用途。熊本縣政府已經計畫在菊陽町和相鄰的合志市建設總面積達50公頃的工業用地，預計2026年財年開始出售土地。

此外，縣府也擬將農業用地轉為工業用地，需要花費一定時間來完成。縣府負責人表示，「我們也必須避免過度開發，以防衝擊農業生產」。報導指出，滿足台積電特殊需求的同時，又能確保農業發展，在兩者之間取得平衡是當前的一大挑戰。

（中時新聞網 蔡宗倫）