蘋果iPhone市佔率在印度創下歷史新高

蘋果iPhone打開印度市場大門，雖然去年印度智慧型手機出貨量衰退9％，但根據市調機構CMR資料顯示，去年iPhone在印度出貨量不僅年增11％，市佔率更以5.5％創下歷史新高，CMR看好今年iPhone在印度還有成長空間。

iPhone進入印度市場多年，雖然在當地聲量大，但銷售量一直沒有太顯著的進展，這與印度消費者的平均收入與可支配所得都偏低有關，不過蘋果在印度越來越積極，不僅從2017年起從平價的iPhone SE開啟印度生產篇章，去年最新推出的i14也在上市後兩個月已經在印度製造，不僅滿足當地市場需求，也出口至周邊國家。

也因為蘋果多款相對平價的iPhone在印度生產，售價不再需要反應高昂的進口關稅，加上印度智慧型手機用戶越來越多、換機族群逐漸建立，換機族群比起初次購買者更願意換購中、高階機種，2020年起iPhone在印度出貨量終於出現有感成長。

在通膨影響下，去年印度智慧型手機出貨量年減9％，然而根據市調機構CMR資料顯示，去年是iPhone進入印度市場以來表現最好的一年，不僅出貨量年增11％，市佔率也來到5.5％的歷史新高。

不過，這不代表蘋果完全躲過印度手機需求不振的影響，CMR數據顯示，去年第四季iPhone在印度的出貨量來到200萬支，雖然比第三季大增18％，卻比2021年同期下滑7％，另外，i14 Pro系列在印度市場的反應優於預期，卻適逢鴻海鄭州廠因為封控、員工抗議而影響生產，也是第四季iPhone在印度出貨量比前一年同期減少的原因之一。

市場對於今年印度智慧型手機需求看法分歧，不過CMR預期iPhone今年在印度的出貨量仍有機會比去年增加。

目前和碩、鴻海、緯創都在印度設廠以服務蘋果iPhone的代工需求，有趣的是，三星在印度智慧型手機市場市佔率長期在20％左右、也是最早在印度設廠的外資品牌，然而根據印度媒體報導，去年12月蘋果卻是印度首家單月智慧型手機出口金額達到10億美元的企業。