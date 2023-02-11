Adobe執行長納拉言 兼顧成長與獲利

美國科技業寒冬降臨，股價崩跌且裁員連環爆，面對此情此景，頂著矽谷在職最久領導者光環的Adobe執行長納拉言（Shantanu Narayen）指出，是否充分檢視困境，確保有適當的策略執行來克服難關，對他們來說是亙古不變的問題。

納拉言接受美媒訪問時被問到，多家科技巨頭大砍人力或擱置手頭計畫，他會怎麼總結科技業現況？他回應表示，幾年前科技業不計代價追求成長，如今著眼於在企業成長和獲利能力之間取得平衡，而Adobe一直以來都是這麼做。

那麼，納拉言是如何看待當前經濟情勢？他認為，消費者信心整體看來確實相當正面，美國經濟大大展現韌性。歐洲人可能比較擔心這個冬天怎麼過，還有能源價格及通膨問題。長遠來看，數位化趨勢不會改變。

軟體巨頭Adobe已有40年歷史，下一個創新會來自何處？納拉言指出，數位化改變我們工作、生活、娛樂、教育的方式，因此他把Adobe這家公司，定位成利用數位化影響個人和企業的溝通方式，以及如何創作與管理內容，並將內容貨幣化。

他說Adobe在導入人工智慧（AI）上搶占先機，讓他們的產品唾手可得而且更具趣味性，提升個人工作成效。

Adobe強調過混合工作模式的靈活性，但納拉言也提到，有重要會議及關鍵時刻最好大家齊聚一堂，這是無可取代的，如此才能讀出每個人的肢體語言，看到他們的幹勁。尤其在醞釀新計畫時，他希望大家能一起集思廣益，方便加快孵化與調整的過程。

納拉言自2007年上台執掌Adobe已過15個年頭，是美國科技業在位最久的執行長之一。記者問他比起上任之初，現在執行長工作是否占據他大部分時間。

納拉言表示他每年都試著問自己，在哪些重要領域可以發揮影響力，向公司內外的高人請益後，可以把公司帶往什麼方向。

對於其他尋求穩坐領導位置的科技業主管，納拉言的建議是，要熱愛自己的工作才能任重道遠。他以自身為例，就是對自己的工作滿懷熱情，所以在現職那麼長時間，如果離開目前的職位，他不知道能做什麼。

Adobe去年9月宣布要砸200億美元，買下近年竄紅的雲端協作開發工具平台Figma。這是Adobe有史以來最大手筆的收購案，不僅讓Adobe股東跌破眼鏡，也引來Figma用戶的批評及聯邦反壟斷執法機關的關切。

Figma用戶擔心被Adobe收購後，會拖慢創新腳步並改變定價，但Adobe宣稱有把握能在今年完成交易，而且計畫讓Figma獨立營運。

面對Figma客戶的疑慮，納拉言表示，從過去的收購經驗學到的是，要對這些客戶的想法感同身受。他們認知到Figma客戶對Adobe有諸多疑問，唯一能做的是讓時間證明，他們的收購意圖是正確的。