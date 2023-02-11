美中競賽另闢戰場 非洲稀土礦爭奪

非洲礦業投資大會（Indaba Mining Conference）本周在南非首都開普敦登場，與會專家認為美國正與中國競逐非洲稀土元素開採。美國國務院主管經濟成長、能源與環境的次卿費南德茲（Jose Fernandez）指出，電動車將在2030年占據全球市場一半，鋰的需求到了2040年預計增長42倍，然而世界有8成的精煉鋰被中國掌握。費南德茲呼籲擁有豐富稀土資源的非洲國家，減少對中國的依賴。

稀土之於現代文明不可或缺，不僅是生產智慧型手機、電動車和風力渦輪機的關鍵材料，對於快速發展的綠色能源領域也尤其重要。中國長年來在非洲稀土精煉與供應占主導地位，以美為首的西方國家試圖趕上。費南德茲在大會致詞時說：「我不需要提醒你們，當供應鏈中斷或過度依賴單一供應鏈會發生什麼事，我們在COVID大流行期間已經歷過，這是我們需要共同根治的弱點。」

20年前中國視「壟斷關鍵礦產市場」為首務，以補助基礎建設資金借貸的方式「掠奪」非洲資源。天主教教宗方濟各最近訪問剛果民主共和國時，譴責存在非洲的「經濟殖民主義」，被視為對北京的抨擊。民主剛果總統齊塞克迪（Felix Tshisekedi）在會上說，政府數年來向中國要求更好的條件，仍未從「以礦產交換建設」中獲益。

費南德茲趁此表達類似觀點，向與會非洲國家保證美國重視環境、社會、管理等面向標準。投顧公司菖蒲資本（Acorus Capital）總監卡洛爾（Tony Carroll）就說，這次大會對西方而言恰逢其時。

美國總統拜登政府去年組織「礦物安全夥伴關係」（Minerals Security Partnership MSP），民主剛果是出席首場會議的非夥伴國之一。隨後在拜登12月舉辦的美非峰會上，民主剛果與尚比亞都和美國簽署協議，共同發展電動車電池的供應鏈。

​​約翰霍普金斯大學非洲研究項目兼任教授卡洛爾（Katarina Carroll）告訴美國之音，美國雖然晚一步加入戰局，如今「已經覺醒」，對於在採礦、加工領域「和志同道合的夥伴結盟雄心勃勃」。

（中時 王少筠）

延伸閱讀

逾100萬噸！瑞典發現歐洲最大稀土礦藏

歐洲發現「它」 陸稀土霸主地位恐不保

美擬增稀土礦、鋰庫存 減少依賴中國