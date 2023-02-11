美就業數據強勁 專家估Fed續升息機會高

美國近日公布1月非農就業數據遠高於市場預期，帶動市場上修對美升息預測。富邦金控首席經濟學家羅瑋表示，美國2月升息後，預期3月及5月都將升息，終點利率水準落在5%至5.25%。

美國1月非農就業人口新增51.7萬人，失業率下滑至3.4%，創50年新低；在美國聯準會（Fed）2022年升息17碼（4.25個百分點）後，美國今年1月非農就業數據仍展現令市場意外的強勁成長，帶動市場上修美國聯準會升息預期。

羅瑋指出，原先預期美國聯準會今年2、3月升息後將暫歇，利率水準會停在4.75%至5%位置，並帶動強勢美元告一段落；不過在美國1月非農就業數據出爐後，他預估美國不僅升息至3月，5月將再調升1碼，終點利率水準落在5%至5.25%。

有外媒預測，美國聯準會終點利率水準可能躍至6%，不過羅瑋認為，美國經濟應無法承受那麼高的利率水準，終點利率拉至6%機率不高。

目前期貨市場利率押注已有調整，預估美國聯準會利率水準升至5%至5.25%機率上升、且年底前將有降息1碼的空間。

羅瑋指出，若美國聯準會利率水準升至5%至5.25%，今年底前有機會降息、但幅度不會太大，是否降息關鍵在於美國經濟狀況及金融市場流動性；但若美國終點利率僅停在4.75%至5%，將可能維持此利率水準更長一段時間、年底前不降息。

羅瑋表示，美元先前曾一路下滑，但美國公布1月非農就業數據給予美元支撐，美元指數跳升、所有貨幣兌美元均出現滑落；2022年底因出口商換匯需求及外資加碼台股，帶動新台幣迅速走升，但後續市場會相對觀望，加上台灣外貿出口表現相對疲弱，新台幣料將偏弱整理。

台灣金融研訓院金融研究所長林士傑表示，市場對美國一路升息至6月的猜測有升溫，並預期終點利率將升至5.25%至5.5%，但他同樣認為美國聯準會升息至5月機會應較高，估利率水準會停在5%至5.25%。

林士傑指出，美國近日將公布1月CPI數據，將是左右市場預期相當重要的關鍵之一，至於更精準的訊息，在美國聯準會3月FOMC會議公布的利率點陣圖將更加明朗化。

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