美國1月CPI估年增6.3％ 可望進一步放緩

美國本周將發布多項經濟數據，其中以14日的1月消費者物價指數（CPI）最受矚目，該指標向來被美國聯準會（Fed）視為利率政策重要參考指標。分析師預估，從線上商品價格趨緩推估，1月CPI年增率估進一步放緩至6.3％，低於去年12月的6.5％增幅。

金融投資網站Trading Economics預期，美國1月CPI估月增0.4％、年增6.3％。排除波動劇烈的食品及能源價格後，1月核心CPI估月增0.3％、年增5.4％。

據美國勞工部1月12日公布，在能源價格大跌下，去年12月CPI年增6.5％連六月下滑，月減0.1％。扣除波動性較大的食品與能源後，12月核心CPI年增5.7％、月增0.3％。

軟體開發商Adobe 9日公布的「線上物價指數」顯示，美國1月線上商品價格較去年同期下滑1％，此為連續第五個月下滑，顯示整體通膨確實開始降溫。該指數依據美國勞工部CPI相同類別商品編訂而成。

Adobe數據顯示，即便包括食品在內的產品項目價格持續上漲，但揚升幅度自去年9月開始減速。Adobe成長行銷與洞察力部門副總裁布朗（Patrick Brown）表示，電商競爭激烈與通膨持續衝擊消費者荷包，「目前需求水平正促使零售商壓低價格並清空過剩庫存」。

白宮經濟顧問委員會（CEA） 8日公佈最新報告亦指出，美國目前通膨正朝著Fed設定的2％目標發展。

延伸閱讀

美股漲多了？專家示警：多頭列車快客滿

美服務業就業數據強勁 經濟衰退論轉向

美債息倒掛 高盛：並非衰退訊號