不再唱衰 IMF改稱薩爾瓦多比特幣經濟沒風險

薩爾瓦多在2年前宣布成為全球第一個正式視比特幣（bitcoin）為法定貨幣的國家，飽受國際貨幣基金組織（IMF）批評和唱衰，而該組織昨天10日（五）訪問該國後發表一份聲明中大幅改口，薩爾瓦多擁抱比特幣的風險「沒有發生」，但使用加密貨幣仍然需要透明度和關注，並稱該國經濟沒有崩潰是因為政府應變良好。

據《路透社》（Reuters）11日報導，IMF在一份聲明中說：「鑒於加密貨幣市場的法律風險、財政脆弱性和很大程度上的投機性，當局應該重新考慮他們擴大政府對比特幣風險的計劃。」

先前投資者對該國的融資來源和財政政策表示擔憂，上個月薩爾瓦多完成6億美元(約新台幣181億元)的還款之後，IMF工作人員進行了年度訪問，

薩爾瓦多在2021年9月使比特幣成為法定貨幣的舉動，實際上等於關閉了IMF借貸的大門。雖然IMF今天改口：「由於迄今為止比特幣的使用有限，風險並沒有實現，」但它說加密貨幣「鑒於其法定貨幣地位和新的立法改革，鼓勵使用加密資產，包括代幣化債券，其使用可能會增長。」

薩爾瓦多國會上個月通過了一項法律，對國家和私人實體發行的數位資產進行監管。總統布格磊（Nayib Bukele）在推特上宣佈，在去年11月中旬之前將購買一系列約2,380個比特幣，他說財政部將每天購買1個比特幣，如果真的有實施購買，那麽政府應購入了近2,470個硬幣，以大約1.064億美元收購（近新台幣30億元），按當前幣價價值大約為5,220萬美元（近新台幣15.6億元），帳面損失超過50%。這個數字是路透社自行估計的，因為政府沒有正式揭露購買量、持有量或硬幣的存放地點。

IMF認為：「提高政府的比特幣交易和國有比特幣錢包（Chivo）的財務狀況的透明度仍然至關重要。」還有「薩爾瓦多的經濟 “全面恢復 “到大流行前的水平，”這是由政府對健康危機的有效反應所推動的。」

IMF預計薩爾瓦多2023年的實際GDP將增長2.4%，高於歷史平均水平。然而，該貸款機構也對美國經濟衰退可能產生的溢出效應表示擔憂。

文章來源：IMF says El Salvador’s bitcoin risks have not materialized but ‘should be addressed’

（中時新聞網 張威翔）

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