美元將跌落神壇！他預言這強國貨幣崛起

阿特拉斯資本團隊（Atlas Capital Team）首席經濟學家魯比尼（Nouriel Roubini），曾經準預測金融海嘯被稱為「末日博士」。他近日警告，全球最終將走向「二元貨幣體制」，隨著美元逐漸武器化，以及人民幣的地位提升，美元可能在未來10年丟失國際儲備貨幣的主導地位。

魯比尼在金融時報撰文指出，世界在美中對抗的影響下逐漸分裂，最終可能會走向二元貨幣體制。他說，一些人常質疑大陸其嚴格的貨幣管制，會是人民幣無法超越美元的阻礙，但美元也有自己的問題。

魯比尼舉例，過去的一些措施降低美元的吸引力，例如對競爭對手實施金融制裁，限制許多國安敏感產業、企業投資，甚至對違反制裁的「朋友」實施二級制裁。

魯比尼指的是美國及其盟國凍結俄羅斯外匯儲備，並將其逐出SWIFT金融體系，另一方面，拜登政府也阻斷大陸獲得軍事關鍵技術和投資渠道。

報導指出，如今那些國家已經展開「去美元化」行動，俄羅斯和大陸已經開始與金磚國家談判，計畫合作開發國家儲備貨幣以代替美元；此外，俄羅斯和伊朗也在討論發行一種名為「黃金穩定幣」的加密貨幣。

去年12月，大陸和沙烏地阿拉伯展開以人民幣交易石油，魯比尼說，大陸以人民幣和沙烏地阿拉伯及海合會成員交易石油，對方也增持更多人民幣，這並不意外。分析師也認為，憑藉大陸其世界最大石油進口國的角色，有助「石油人民幣」的崛起。

除了地緣政治外，魯比尼表示，央行數位貨幣的出現，也在削弱美國國際儲備貨幣的地位。

（中時新聞網 蔡宗倫）

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