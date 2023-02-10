雅虎年底前裁員兩成 本周先砍1,000人

雅虎9日宣布年底前將削減20％的人力，成為最新一家因應大環境挑戰而揮刀裁員的科技大廠。本次裁員受影響最深的是業績低迷的廣告科技部門，部門人數將腰斬，本周率先裁撤約1,000個職務。

雅虎計劃年底前裁員兩成，超過1,600人得捲鋪蓋走路，本周裁減1,000人約占員工總數的12％。

這波裁員計劃將讓沒有獲利的廣告科技部門人數減半。雅虎透過聲明稿表示，儘管多年來投入資金與心力，的廣告科技部門仍難以達到公司的高標準。

雅虎發言人指出，名為「Yahoo for Business」的廣告科技部門將進行重組，部門的新名稱為「雅虎廣告」。今年削減廣告部門將近50％的人力是改革的一部分，包括本周的將近1,000人。

雅虎指出，做出裁員的決定並不容易，但公司相信這些改變長期將簡化並加強廣告事業，同時讓雅虎為客戶和合作夥伴帶來更多價值。

雅虎執行長蘭佐內（Jim Lanzone）受訪時表示，這些變革將能為雅虎整體獲利帶來極大的助益，並能讓公司其他有獲利的部門繼續發揮攻勢和投資蘭佐內指出，雅虎獲利狀況良好，強調精簡人事的主要考量是部門種組，而不是廣告市場面臨危難。就算是處於廣告市場頂盛時期，公司也會做出這項決定。

蘭佐內表示，雅虎依然積極招兵買馬，公司考慮將被裁撤的員工轉派至其他職務。雅虎是最新一家加入科技業裁員潮的企業，谷歌母公司Alphabet、臉書母公司Meta、微軟、亞馬遜、IBM、思科、Spotify和Lyft等科技業者近期相繼宣布裁員計畫。

單單過去一個月，科技公司削減超過6萬個工作機會，一反疫情時期的聘雇潮，以因應經濟成長減速，利率攀升和高通膨衝擊。產業分析師預期科技業將進一步削減人事成本。

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