散戶多頭信心飆至1年高 專家示警反彈到頭

最新一份訪調發現美國散戶的樂觀信心指數已飆至近一年新高，凸顯市場多頭氛圍彌漫，但部份投資專家卻警告，這可能是美股這波反彈走勢即將觸頂的訊號。

美國散戶投資人協會（AAII）周四發布最新調查指出，協會成員有37.5％的人預期美股未來半年會上漲，25％的人看跌，另外37.5％預期大盤會持平，這是去年3月以來首次看多的人超過看空。

AAII表示，特別的是，看多後市比重的歷史平均水位正好是37.5％，這也是近60周來首度重返歷史均線。

看多比率上周才29.9％，去年9月最低一度下探17.7％，當時大盤才剛從2020年以來的低點緩步爬升。

此外，看空後市的比率則是創下2021年11月以來最低，同時也是64周以來第四度跌至低於歷史平均水位。

AAII的官網坦言，「當相關數據達到極致時，很可能就是一項反指標，通常看多比率在低檔時，之後大盤會走高，投報率常常會高於歷史均值，反之當看多比率過高時，之後投報率往往比歷史均值還低。」

Bleakley金融集團投資長布克瓦（Peter Boockvar）在給客戶的研究報告中寫道，「基本上從反向的角度來說，大家該小心了，雖然多頭列車還未擠爆，列車上也即將客滿，只剩站位。」

美股2月2日觸及半年新高，但陸續出爐的企業財報顯示去年第四季獲利持續惡化，加上上周五公布的官方就業報告又出奇強勁，引發投資人擔憂聯準會（Fed）停止升息恐怕出現變數，大盤短線已拉回整理，3大指數周線可能收黑，其中那斯達克指數將是六周來周線首度收跌。

近來美股連番上揚散戶扮演重要的推手，根據摩根大通的資料，1月23日散戶下單總額占市值的比重飆至23％，甚至比之前迷因股散戶炒股熱潮的高峰還要高。

延伸閱讀

馬斯克暴走開除工程師全因推特人氣崩？

美債息倒掛加劇 美股收低 Alphabet續崩

美股投資人鎖碼投機股 這檔飆212％最狂

美股元月漲過頭? 分析師多空交戰