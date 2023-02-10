SK on籌資之路啟程 目標上看24億美元

路透社10日報導，韓國SK Innovation電動車電池事業群SK on，已開始啟動另輪融資計畫。這次是希望能籌到2兆至3兆韓元，約16億至24億美元。同時，主要對象鎖定外資，但韓國本土也可參與，並希望能在3月底之前達標。

2022年12月，SK on從母公司SK Innovation拿到2.8兆韓元資金，並從包括韓國投資私募股權公司（Korea Investment Private Equity）等部分金融投資業者籌了8000億韓元左右。因此，SK on那時粗估應可得到22兆韓元資金活水。

SK on不願透露上次到底籌到多少金額，但今年可從多家私募基金再收到5,000億韓元，不過須計入上次籌資活動中。SK on也表示，最新的籌資目標與時間尚未有定數。至於母公司SK Innovation，則對此消息不予置評。

7日，能源產業大廠SK Innovation曾指出，雖然SK on轉虧為盈所需之時間，比預期來得久一點，但2023年的支出將專注於SK on成長茁壯。上季，SK on營收比重占整個集團15%。

全球晶片短缺、原物料價格上漲、勞動力成本增加、匯率價格不佳，以及匈牙利和美國工廠增產計畫延宕等，諸多不利因素影響下，SK on在2022年還是無法賺錢。不過，公司財務長7日樂觀表示，SK on可望在2024年虧轉盈。

（ 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 ）

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