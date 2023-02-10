馬斯克暴走開除工程師全因推特人氣崩？

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）收購推特（Twitter）後，為積極削減成本而解僱員工早已司空見慣，但外媒披露，馬斯克近期在內部會議上當場炒掉一名推特工程師，原因疑似與他在推特的人氣下滑有關。

據科技網站Platformer報導，馬斯克周二（7日）與一群工程師開會討論為何自己推特互動數下降，據知情人士透露，馬斯克在會議上直呼「這太荒謬了！我有超過1億粉絲，而我發布的內容只有幾萬的曝光次數。」

隨後推特員工向馬斯克秀出內部數據，以及一張Google Trends趨勢圖，表明大眾對馬斯克的興趣正在減退。Google趨勢數據顯示，去年4月，馬斯克提出收購推特時，人氣達到100分的巔峰值，之後持續下滑，現在只剩下9分。

在會議上，一名工程師表示，馬斯克可能因收購推特之後沒有考慮公共利益，導致人氣下滑，而馬斯克立馬對這名工程師說，「你被Fire了！」

現任員工也透露，馬斯克至今對工程師的工作都不太滿意，還要求員工追蹤他每則推文被推薦的頻率，因為他認為自己推文的互動率受到內部問題影響。

對此，馬斯克和推特發言人並未做出任何回應。

本周三，推特很多用戶無法發布推文或私信。有許多評論認為，在炒掉數千名員工之後，推特的服務在未來幾個月可能會出現各種問題。

（ 中時新聞網 吳美觀）

延伸閱讀

SpaceX完成星艦關鍵測試 將準備軌道發射

馬斯克打贏私有化官司 累到被媽叫去補眠

推特擺脫破產危機 馬斯克曝邁向收支平衡