Lyft意外虧損＋財測黯淡 盤後股價暴跌

Lyft周四（9日）公布去年第四季財報，由於意外陷入赤字，加上本季財測遠低於分析師預估，盤後股價聞訊暴跌逾三成至11.30美元。

Lyft上季營收較去年同期成長21％至11.8億美元，略高於分析師預估的11.6億美元，淨損5.881億美元，比前一年同期虧損2.832億美元擴大逾一倍，經調整每股虧損0.74美元，分析師原本預期呈現盈餘。

展望本財年第一季，這家叫車軟體商預期營收9.75億美元，遜於分析師估的10.9億美元，經調整EBITDA（未計利息、稅項、折舊及攤銷前的利潤）預料介於500萬到1,500萬美元之間。

（工商時報 陳怡均）

業績被優步狠甩幾條街 Lyft盤後遭血洗

網約車平台Lyft上季虧損暴增且營運前景意外悲觀，才剛看過優步超亮眼表現的投資人大失所望，周四Lyft盤後股價崩跌逾30%，報11.29美元。

Lyft公布去年第四季營收年增21%，為11.8億美元，優於市場預期的11.6億美元。淨損為5.88億美元，每股虧損1.61美元，較前一年同期的虧損擴大逾1倍。經調整每股虧損74美分。

調整後息稅折舊攤銷前盈餘（EBITDA）為負2.483億美元，較2021年同期的負4760萬美元和2022年第三季的負2670萬美元暴增。

第四季活躍乘客數幾乎與前一季持平，但較前一年同期成長8.7%，為2035萬個，仍然低於疫前水準。2019年第四季，Lyft的活躍乘客數達到2290萬個。

該公司預期今年第一季營收為9.75億美元，低於市場預期的10.9億美元。該公司預估首季EBITDA介於500萬～1500萬美元，遠不及市場預期的8500萬美元。

執行長John Zimmer表示，主要市場美國西岸的業務尚未回復到疫前水準，但正在改善。

Lyft的業績表現與展望與對手優步（Uber）形成鮮明對比。優步周三發布財報，其上季營收獲利均優於市場預期。上季營收年增49%，達到86億美元。經調整EBITDA為6.65億美元。總訂單量（含叫車與送餐）年增19%，為307億美元。

優步執行長Dara Khosrowshahi表示，2022年底是「最強勁的一季」，而去年是「最強勁的一年」，活躍司機人數創下歷史新高，單季出行量首次達到20億趟的重大里程碑，公司已經完全擺脫疫情的衝擊。

（時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電）

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