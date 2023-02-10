震撼娛樂圈 HYBE將成SM娛樂最大股東

在全球擁有超高人氣的韓國男團BTS 防彈少年團，其經紀公司HYBE將砸下4,230億韓元（約3.35億美元），收購韓國經紀公司SM娛樂股票，成SM娛樂最大股東，估計將改寫韓國娛樂圈從前三雄鼎立的情勢，震撼娛樂圈。

根據路透10日報導，SM娛樂最大股東兼創辦人李秀滿在一份聲明中指出，HYBE將從李秀滿手中18.4％的股份中買走14.8％，成為SM娛樂最大股東。HYBE經紀公司主席房時爀則表示，HYBE完全支持前總製作人李秀滿的metaverse、多重品牌系統等策略。

在成為SM娛樂最大股東後，HYBE仍繼續對持有少數SM股份的股東提出邀約，尋求收購至25％的股份，以期獲得管理權。

過去韓國娛樂圈經紀公司三巨頭為SM娛樂、JYP娛樂及YG娛樂，但HYBE憑藉著BTS在國際竄升的知名度，已然成為三巨頭外的第四強，本次購入SM娛樂股票後，可望將韓國娛樂版圖重新洗牌。目前 SM娛樂旗下經營NCT與Aespa等許多當紅團體 ，而HYBE旗下除了BTS，還有最近快速竄紅的NewJeans，未來發展勢不可擋。

股價方面，HYBE成SM娛樂最大股東消息一出，兩家經紀公司股價雙雙上漲，截至截稿時間，HYBE漲幅1.11％，SM娛樂更是大漲15.43％。

延伸閱讀

韓國11日起恢復對陸公民發放短期簽證

韓通膨復燃 央行恐再升息

出口暴跌 韓國貿易逆差創歷史新高