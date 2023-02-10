韓國11日起恢復對陸公民發放短期簽證

陸疫情趨緩 韓國明起恢復對陸公民發放「赴韓短期簽證」

大陸觀察者網引述韓聯社10日報導，韓國中央災難安全對策本部第二總括調整官金星鎬10日在本部會議上表示，中國大陸新冠疫情流行已過頂峰，趨於平穩，韓方決定從11日起，恢復向中國公民發放赴韓短期簽證。

韓國政府採取上述措施的同時，將綜合多方因素和情況，考慮分階段放寬針對自中入境人員採取的其他防疫措施。

金星鎬介紹，自中入境者新冠落地檢陽性率近日已降至2％以下，且自中確診病例未被檢出重點關注變異株。

此前，韓國總統府官員於9日在記者會上就取消中國大陸公民赴韓短期簽證限制的媒體報導表示，韓中兩國正就相關事宜進行協調溝通。該官員表示，標準的制定和解除都要符合標準，韓中兩國正就取消暫停發簽的措施保持溝通。

此外，韓國駐中國大使館一名高官6日在北京接受韓媒特派記者採訪時表示，中國大陸境內新冠疫情趨穩，希望圍繞防疫措施的兩國矛盾能夠盡快得到化解。該官員表示，相關問題不能給韓中關係帶去負面影響。希望因防疫措施引發的當前局面能在本月內得到緩解。

韓國國務總理韓德洙日前也曾暗示，可考慮提前取消對中入境防疫措施。他說，韓國防疫部門將根據中國境內疫情形勢、自中入境陽性率走勢等，考慮採取相關措施。

韓國駐華使領館1月2日起暫停簽發中國公民赴韓短期居留簽證（因外交及公務需要、必要的企業經營活動或人道主義事由等為入境目的的簽證除外），要求來自中國的入境旅客提供行前新冠病毒檢測陰性證明，並接受落地檢。中方隨後暫停辦理韓國公民赴中短期簽證，並宣布暫停韓國公民附中72／144小時過境免簽政策。1月27日，韓方決定延長暫停簽發中國大陸公民赴韓短期簽證措施至2月28日。之後中方於31日決定針對自韓入華人員進行落地檢。

據韓國中央防疫對策本部4日發布的數據，當天自中國大陸入境旅客的新冠落地檢陽性率為零。這是韓國對自大陸入境的短期停留人員實施新冠落地檢後時隔1個多月以來的首次。

據統計，當天自中國大陸入境人員共有1136人，其中164人在入境後接受新冠核酸檢測，沒有人確診感染。上月22日至28日，自中入境人員7399人，其中7272人在入境後接受新冠核酸檢測，146人確診感染。陽性率為2％，較前一周下降0.9個百分點。

另據中國疾病預防控制中心數據，核酸陽性率在去年12月20日的34％觸頂後，1月30日降至2.9％。自華入韓旅客的陽性率也從上月4日的31.4％降至本月5日的1％。

（中時 李文輝）

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