英特爾大危機 超微x86 CPU市占攀至31%

市場研究機構Mercury Research出版最新報告指出，超微（AMD）持續從英特爾手中奪下x86處理器市場，目前已取得近三分之一的市占率。

根據Mercury Research的報告，英特爾仍是處理器市場中的主要供應商，然而有別於以往握有95%的市占，去年第四季英特爾在x86處理器市場的占比已下滑至68.7%，而超微的市占則攀升至31.3%，較2021年同期的28.5%有顯著成長。

Mercury Research總裁麥卡倫（Dean McCarron）表示在報中寫道，PC晶片市場目前正經歷1980年代以來最嚴重的低迷時期，甚至可能是該產業有史以來最為萎靡的階段，疫情期間的PC熱潮在通膨攀升、經濟不確定升溫之際明顯放緩。

不過在需求下滑之際，英特爾和超微的前景迥然不同。英特爾於去年9月坦言正在與勁敵超微競爭，市占率節節下滑，為削減公司成本，英特爾於本月稍早宣布由執行長季辛格（Pat Gelsinger）帶頭減薪25%，核心領導團隊的薪資則是調降15%、高階主管減薪10%、中階主管減薪5%。

相較之下，成功奪得市占的超微上季繳出亮眼成績單，營收、獲利雙雙優於市場預期，且看好2023年持續斬獲更多市占，並且憑藉具有差異化的產品陣容來實現長期成長。

另外，Mercury Research的報告指出，PC銷售放緩也對蘋果（Apple）的Mac系列造成影響，進而導致安謀（Arm）在PC市場的成長於去年第四季出現放緩，市占從去年第三季的14.6%下滑至13.3%，不過仍較2021年同期的10.3%有所增長。

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