美記者指控美炸毀北溪管線 白宮嚴詞否認

北溪天然氣管線去（2022）年9月下旬爆炸至今已經超過4個多月，各國調查都認為管線遭到「人為蓄意破壞」，但對於幕後黑手是誰，仍眾說紛紜。美國知名調查記者、普立茲獎得主Seymour Hersh 周三（8 日）爆料稱，在美國總統拜登的授意下，去年夏天美國海軍潛水員在北溪管線放置炸彈，三個月後，挪威人將其引爆。對此，白宮、中央情報局（CIA）緊急否認，稱內容完全是虛構的。

Hersh在個人網站發表一篇名為《美國如何摧毀北溪管道》的文章，他表示，炸毀北溪管道正是美國總統拜登的決定，並與國安顧問蘇利文、國務卿布林肯等進行長達九個月討論，最後由中央情報局（CIA）擬定具體計畫。2022年6月趁著北約海上演習期間，美國海軍潛水員在演習部隊掩護下安裝遠程遙控炸彈，三個月後摧毀北溪四條管線中的三條。

消息人士透露，中情局強調，這次不管做什麼都要秘密行動。所有參與計畫的人都應明白其中利害關係，「這不是兒戲，一旦這次襲擊被追溯到美國，就如同一場戰爭行為。」

Hersh提到，美方曾考慮戰機空中投放炸彈、潛艇襲擊等方案，但最終選定由位於巴拿馬的美國海軍潛水訓練中心執行這項任務，幾十年來，該中心專門為美國海軍培養精銳的水下特種部隊。他們有能力使用C4炸藥炸毀外國石油鑽井平台。

至於美國炸北溪的背後原因，Hersh分析，這源於美國的政治擔憂，因為這條天然氣管線為俄羅斯賺取豐厚收入，而德國和其他歐洲國家一直仰賴俄國廉價天然氣，卻減少對美國能源依賴，同時削弱他們對烏克蘭支持的承諾。。

文中指出，挪威之所以答應和美軍合作完成這項計畫，主要考量北溪炸毀後，挪威的天然氣公司可以趁機搶占市場等。

不過，由於Hersh這篇文章引用不少匿名人士爆料，遭外界質疑其內容的真實性。

Hersh是美國資深調查記者，現年85歲，曾為美媒《紐約時報》和《紐約客》撰稿，也曾獲普立茲獎。

針對這篇拜登主導摧毀北溪管線的調查報告，白宮國安委員會發言人Adrienne Watson回應稱「這是完全虛構的」；中情局和國務院發言人也說，上述說法「完全是錯誤的」。

路透報導，俄羅斯外交部周三表示，美國必需就其去年北溪天然氣管道爆炸中所扮演的角色提出說明。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃說稍早一份報告稱美國參與北溪爆炸事件，呼籲白宮對已呈現的事實發表評論。

今日俄羅斯（RT）報導，俄羅斯安全委員會議秘書帕特魯舍夫表示，他沒有關於北溪洩氣事件幕後黑手的消息。他說「如果他們（美國人）報告這麼說，你可以去問他們。我不知道是誰炸毀了它。」

（中時新聞網 吳美觀）

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