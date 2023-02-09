Fed官員放鷹 利率高點恐高於市場預期

儘管聯準會（Fed）主席鮑爾近來談話市場解讀偏鴿，但多名官員對於利率走向立場仍偏鷹，紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）認為在壓低通膨考量下，還是有必要持續升息，理事華勒（Christopher Waller）也示警，終端利率可能高於市場預期。

Fed上周例會決議升息1碼，將基準利率調至4.5％至4.75％的區間，創逾15年新高，不過這是去年啟動升息循環以來最小的升息幅度，之前連續多次升3碼，去年12月例會升2碼。鮑爾會後並表示已看到通膨降溫的訊號，被市場解讀為立場偏鴿。

威廉斯是在出席華爾街日報主辦的財務長高峰論壇談上指出，「我們尚需再加把勁，才能將利率調至適當的水位。在利率方面，我們必需有足夠的限制立場，而且為了確保達成通膨率降至2％的目標，我們可能有好幾年必需維持限制性的利率水位。」

按照去年12月例會公布的內部利率預測，大多數官員預估今年利率高點將升抵5.1％，也就是說接下來3月與5月例會可能都再升1碼，甚至有三分之一的官員預估利率高點將高於5.25％，但無人認為今年會降息。

威廉斯指出，該份內部利率預測足以說明Fed的立場，「也就是為了壓低通膨，我們今年有必要持續升息。」

與此同時，Fed理事華勒同日在阿肯色州立大學發表演說時也表示，打通膨的緊縮貨幣政策還沒結束，終端利率可能高於市場預期。

華勒特別提及1月份的官方就業市場報告，其中單月新增就業人口高達51.7萬，由此顯示當前就業市場勢頭「強勁」，可能帶動消費者支出，進而對通膨維持上行的壓力。

華勒表示，「我們已開始看到打通膨的成效，但還需要進一步挺進，而且這有可能是一場長期抗戰，也就是說，利率不但可能比市場預期為高，甚至處在高利率的時間也會比大家想像的還要長。」

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