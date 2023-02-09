日分析師：迴轉壽司餐廳未來半年回不去

日本知名連鎖壽司店「壽司郎」日前遭到少年惡搞，亂舔店內醬油瓶，還把口水沾到轉盤上的壽司，影片曝光引發民眾恐慌，不少顧客擔心衛生問題而不敢上門消費，連帶導致業者股價大跌，損失慘重。

事實上，壽司郎絕非唯一的受害者。據美國有線電視新聞網（CNN）報導，知名連鎖餐廳藏壽司和HAMA壽司也發生過類似事件，顧客拿起轉盤上的食物，甚至加上芥末再放回去，讓下一位客人取用。

就在日本疫後經濟興起，觀光業再度迎來國際旅客的同時，壽司郎事件有如一記重拳，狠狠打擊日本「乾淨」聞名的國際形象，同時也暴露嚴重的經濟衰退問題。住在東京的美食評論家米川伸夫（Nobuo Yonekawa）就表示，許多餐廳透過精簡人力來應付通膨危機，導致顧客一再做出脫序行為，卻沒有人加以阻止。

日本最大證券公司「野村投信」分析師小林大希（Daiki Kobayashi）則是認為，壽司郎風波嚴重影響迴轉壽司業績，恐怕「至少未來半年」都不會好轉。也有網友悲觀認為，在社群網路當道、人人想紅的時代，迴轉壽司、吃到飽這類餐廳將無法維持既有經營模式。

文章來源：‘Sushi terrorism’ prank videos in Japan are hurting their famous conveyor belt restaurants

（中時新聞網 黃凡甄 ）

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