美債息倒掛加劇 美股收低 Alphabet續崩

美國就業市場數據優預期，復以部分企業財報強勁，帶動華爾街股市9日開高，然而隨著美國聯準會官員陸續開腔，鷹派訊號使投資人對於聯準會未來決策感到擔憂，加上美債殖利率曲線出現40年來最嚴重倒掛，經濟衰退的警鐘響起，使市場情緒承壓，美股三大指數午盤過後紅轉黑，終場收低，惟費城半導體指數微幅收漲。

道瓊工業指數盤中一度勁揚逾300點，但午盤過後漸失動力，在收盤前半小時創下盤中低點，收盤下跌249.13點，或0.73%，收報33,699.88點；標普500指數下跌36.36點，或0.88%，收報4,081.50點；那斯達克指數下跌120.94，或1.02%，收11,789.58點；費城半導體指數上揚3.99點，或0.13%，收在3,059.62點。

數據方面，美國勞工部9日公布數據顯示，上周初次申領失業救濟金人數報19.6萬人，高於市場預期的19萬人與前值18.3萬人，為6周以來首次上升，顯示就業市場在升息循環下仍具有韌性；另，截至1月28日當周，持續申領人數為168.8萬人，高於市場預期的166萬人以及修正後前值165萬人。

政經方面，聯準會官員陸續發表談話，里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）表示，雖然平均通膨率已見頂，但中值仍保持在高位，且儘管市場需求開始滑落，但仍需要更長時間才能進一步減緩價格上漲趨勢，巴爾金認為，聯準會必須在對抗通膨的道路上堅持到底，其中最為關鍵的一點便是繼續升息，以確保通膨率回到2%的目標。

此外，早前中國偵察氣球事件使中美關係再度蒙塵，在美國國務院和國防部對中國態度強硬之際，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）8日接受媒體採訪時提及上個月與劉鶴的會面，她認為改善中美經濟議題的溝通相當重要，期望與中國經濟領域的官員見面，對此，中國商務部新聞發言人束玨婷9日回應道，雙方保持正常溝通非常重要，因此中方持歡迎態度。

個股方面，在Google的AI聊天機器人Bard傳出答題失誤後，Alphabet股價於8日大幅跳水，跌勢延續至9日，終場收跌4.54美元，跌幅4.54%，收在95.46美元。

主要科技股9日延續頹勢，Meta跳水5.51美元，跌幅3.00%，收報177.92美元；亞馬遜下滑1.81美元，跌幅1.81%，收98.24美元；微軟挫跌3.11美元，跌幅1.17%，收263.62美元；蘋果下挫1.05美元，跌幅0.69%，收在150.87美元。

台股ADR方面，台積電ADR揚升2.41美元，漲幅2.56%，收96.69美元；日月光ADR上漲0.06美元，漲幅0.82%，收報7.38美元；聯電ADR勁揚0.17美元，漲幅2.08%，收報8.36美元。

延伸閱讀

美債息倒掛 高盛：並非衰退訊號

Fed又放鷹 利率高點恐高於預期

葉倫遞橄欖枝 表態有意訪中

金融業雲端服務 暗藏隱憂