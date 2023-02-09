安倍晉三回憶錄問世 內容曝習近平這想法

日本已故前首相安倍晉三的回憶錄周三（8日）於日本正式出版，根據回憶錄內容，中國國家主席習近平曾告訴安倍晉三，如果出生在美國，他可能不會加入共產黨，反而會成為民主黨或共和黨黨員。

根據日本時報8日報導，安倍晉三在書中述及與習近平的對話，並因此分析，習近平認為，一個不掌握政治權力的政黨沒有任何意義。安倍晉三也提到，最初與習近平談話時，習近平似乎在念準備好的稿子，但2018年後，他發現習近平變得較有自信，能自在地與他交談。

這本回憶錄紀錄了安倍晉三與各國領袖之間的對話，當中也包含與俄羅斯總統普丁的會談。安倍晉三描述普丁表面上看起來冷酷，卻是「意外地友好」，並且喜歡黑色幽默，而美國前總統川普則是非常喜愛講電話，常常打給安倍晉三諮詢政策問題，不過時常離題，大部分都在聊高爾夫。

此外，書中也提到，多數美國總統都會視自己為「西方世界的領袖」，但川普卻抱怨這個「西方重擔」，且川普也沒有考量過自由國家和獨裁國家間的鴻溝。安倍晉三說：「他（川普）真的沒有美國將聯合西方改變中俄的想法。」

至於另位美國前總統歐巴馬，安倍晉三稱他「只談公事」，從不閒聊。安倍晉三指出，歐巴馬是律師出身，非常注重細節，不過安倍晉三認為比較難與歐巴馬建立朋友關係，但工作上沒有問題。

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