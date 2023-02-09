打擊寄生帳號 Netflix宣布共享密碼規範

綜合外媒報導，影音串流平台Netflix於周三（8日）宣布共享密碼規範，準備打擊平台上的寄生帳號，規範包含需設定主要地點，並需為新增用戶多付費用。

Netflix在一篇部落格發文中指出，過去幾年來，Netflix一直都在拉丁美洲找尋不同辦法對付寄生帳號問題，現在，共享密碼規範將即刻在加拿大、紐西蘭、葡萄牙和西班牙生效，並有望在未來幾周於美國推出部分計畫，其他國家何時實施則尚未公布。

Netflix預估其全球有1億個分享帳號，並表示帳號持有者現在可以輕鬆知道誰曾經使用帳號，也可將個人資料轉移到新帳戶，並仍然可以輕鬆地在他們的個人設備上觀看 Netflix或連接新電視。

目前，Netflix標準方案及高級方案最多可新增兩個子帳號，如需要再新增人數，每個用戶必須加收月費，加拿大為每人7.99加幣（約新台幣178元），紐西蘭7.99紐元（約新台幣151元），葡萄牙3.99歐元（約新台幣128元），西班牙5.99歐元（約新台幣193元）。

因各家競爭者竄起，Netflix在2022年上半流失了許多訂戶，迫使Netflix更加認真處理長久以來的帳號分享問題，並推出廣告方案。

（工商時報 馬婉娟）

網飛發布密碼共享規範 加拿大等國率先實施

串流影片巨擘網飛（Netflix）周三（8日）發布先前曾提出要實施的密碼共享規範，首站將在加拿大、紐西蘭、葡萄牙、西班牙開始上路。

網飛指出，該公司要求上述國家用戶必須針對網飛帳號設定「主要地點」，若是價格較高的方案可允許兩個不住在同一戶的「子帳號」。此外，額外的使用者必須支付月費，加拿大每月收費7.99加元、紐西蘭則為7.99紐元，葡萄牙為3.99歐元、西班牙5.99歐元。

網飛表示，超過1億個家庭正在共享帳號，這影響到該公司的收入以及投資新影集和電影的能力。

（工商時報 陳怡均）

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