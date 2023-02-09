日本國產客機爆噩耗 這國自產客機將載客

陸自豪C919快載客了！日本造「國產客機」…15年竟爆噩耗

大陸自豪的國產大型客機C919正在進行飛行驗證，計畫今年春天投入商業化首航。反觀日本花了15年打造的國產客機卻宣告夢碎，外媒報導，三菱重工宣布放棄首款國產噴氣式客機SpaceJet（原MRJ）的開發，原因是多次遭遇交付延誤和技術困難等問題，難以保證有商業可行性。這款客機原本計畫向全日空等日本國內航空公司供貨。

綜合讀賣、日經新聞和法新社報導，三菱重工業於2008年著手開發「三菱支線噴射客機（MRJ）」，15年來投入逾1兆日圓（約台幣2300億元），原本希望2013年能首度交付，卻一直遭遇難題。

由於空調系統故障和其他軟體方面問題，MRJ多次取消試飛計畫，就連原始設計也必須修正。

三菱重工業表示，SpaceJet計畫很難獲得國際合作夥伴的理解和必要合作，並需要花費龐大資金才能取得飛機型號許可證，在這種情況下，看不到商業可行性。

三菱重工社長泉澤清次也坦言，該公司投入大量時間和金錢研發SpaceJet客機，但缺乏完成客機所需的技術知識，加上去碳化的壓力越來越大，以及其他因素，迫使造機計畫中止。他說，對於凍結計畫和無法交付飛機感到十分抱歉。

三菱重工指出，放棄開發SpaceJet的決定，不會對三菱重工的財務業績產生實質性影響。

三菱飛機的日本以外國家的技術人員在全盛時期達到1000人，但目前只剩100人，僅為當時的十分之一。SpaceJet項目凍結後，2021至2023年度開發費用只有200億日圓，相較於2018至2020年度的3700億日圓已大幅削減。

2022年3月，三菱重工關閉位於美國華盛頓州、此前進行試飛的基地，逐步縮小項目規模。

日本打造國產客機夢碎，而大陸國產大飛機C919正進行載客前最後的飛行驗證，不料發生C919發動機「反推」故障，為今春能否進行商業化首航埋下變數。

不少大陸網民對此感到憂心，也有人批評C919許多零件來自外國企業，拼裝組成後問題很多。據了解，C919安裝的是法國賽峰公司生產的LEAP-1C發動機，若是反推故障，可能是這組發動機的問題。不過這一切都要等東航與中國商飛公司調查後才能確認。

（時新聞網 吳美觀）