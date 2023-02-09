英特爾德國建廠 要求補貼加至100億歐元

有意在德國建廠的晶片大廠英特爾，傳出以能源和建廠成本增加為由，要求德國政府將補貼加碼到100億歐元，讓這個規模龐大的投資案出現變數。

美國晶片龍頭英特爾（Intel）去年宣布，將在德國中部的馬德堡（Magdeburg）設廠，搶進晶圓代工業務，初期投資額170億歐元（約新台幣5500億元）。

這是歐洲近年規模最大的半導體投資案，原本規劃今年上半年動工，最近卻因補貼金額談不攏出現變數。

德國「商報」（Handelsblatt）今天引述官方知情人士報導，為吸引英特爾設廠，德國政府原本準備拿出68億歐元（新台幣2200億元）的補貼，不過英特爾以能源和建廠成本增加為由，要求德國將補貼加碼到近100億歐元（約合新台幣3200億元）。

英特爾發言人不願證實這個消息，但指出電價已漲到每度40歐分（約新台幣13元），相當於1年前的4.5倍，建廠成本也「顯著增加」。

他表示，英特爾擬在德國採用的「更先進設備」將抬高生產成本。

報導說，德國政府已將68億歐元的補貼編入預算，認為英特爾高估電費支出，對英特爾的動作感到不滿。

德國官員指出，英特爾要求補貼加碼顯然與生產設備造價高昂有關，研判英特爾將使用艾司摩爾（ASML）最新的高數值孔徑極紫外光（High-NA EUV）光刻機生產，這款下一代設備預計2025年起交貨。

不過，官員強調，招攬英特爾設廠是既定政策，政府將盡一切努力排除障礙。

無論如何，英特爾設廠的前提是獲得足夠的補貼；由於補貼暫時談不攏，加上歐盟遲遲未批准「歐洲晶片法案」（European Chips Act），放行讓德國補貼，外界研判英特爾在德國的新廠明年才可能動土。