AI大戰Google開局失利 Bard遭揪回答錯誤

Google於本周宣布將推出名為「Bard」的AI聊天機器人，並透過推特發布GIF動畫進行推廣，然而該動畫中Bard給出了一個錯誤答案，使市場擔憂Google的AI工具尚未準備完全，恐會輸給競爭對手微軟（Microsoft）。

Google本周在推特上發布Bard的推廣動畫，並且在文中寫提及，Bard為一項實驗性質的對話式AI服務，係以大型語言模型以及網路訊息建構而成，可以協助簡化複雜的議題。

在Google發布的動畫中，有問題問道，「如何告訴我9歲的孩子韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）有哪些新發現？」Bard 隨即給出了三個答案，但其中一項遭到天文學家指出其回答有誤。

Bard is an experimental conversational AI service, powered by LaMDA. Built using our large language models and drawing on information from the web, it’s a launchpad for curiosity and can help simplify complex topics → https://t.co/fSp531xKy3 pic.twitter.com/JecHXVmt8l — Google (@Google) February 6, 2023

Bard在第三項回答中寫，「韋伯太空望遠鏡拍攝了第一張太陽系以外行星的照片」，但事實上早在2004年，歐洲南方天文台（ESO）便以甚大望遠鏡（Very Large Telescope）便拍攝了第一張太陽系以外行星的照片，且這一點已被美國國家航空暨太空總署（NASA）證實。

天文學家麥金塔許（Bruce Macintosh）表示，可能是NASA早前一篇關於韋伯太空望遠鏡的新聞稿使Bard的AI程式受到混淆，韋伯太空望遠鏡確實於去年九月拍攝了它自己的第一張太陽系以外行星的照片，但並非首個做到此事的太空望遠鏡。

Google發言人對此表示，這更加凸顯了審慎測試的重要性，他們將於本周透過「Trusted Tester計畫」來啟動測試過程，並且會將外部反饋以及內部測試結果相結合，以確保Bard的回答符合質量、安全性和基礎性的高標準。

由於AI聊天機器人近來備受關注，使Bard回答錯誤一事迅速被廣泛報導，消息傳開後，Alphabet盤中股價一度跳水8.9%，失守100美元大關，終場跌幅收窄到7.44%，盤後交易中跌勢收斂，截至本篇截稿前，Alphabet盤後股價下挫0.05%。

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