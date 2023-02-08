末日博士：全球儲備貨幣 美元將不再獨大

有「末日博士」之稱的經濟學家魯比尼（Nouriel Roubini）近日指出，美元在未來10年可能失去在國際儲備貨幣的壟斷地位。他認為，因應中美地緣政治關係，以及央行數位貨幣的出現，國際儲備貨幣將走向美元和人民幣的「二元體系」。

魯比尼在英國金融時報撰文指出，自二戰後的布列敦森林體系建立以來，美國一直是占據主導地位的全球儲備貨幣，其地位從未受到挑戰。但隨著美元因「國家安全目的」而變得日益武器化，以及西方與中國、俄羅斯、伊朗和北韓之間發生激烈的地緣政治對抗，導致「去美元化」進程正在加速。

魯比尼指出，雖然中國實施資本管制，但美國也有自己的資本管制，這將降低美元資產對於敵對國家和相對夥伴的吸引力。這些措施包括對競爭對手實施金融制裁，針對特定國家敏感企業的外來投資加以限制，甚至對違反主要制裁的夥伴國進行二級制裁等。

面對美國的「長臂管轄」，其他國家也開始進行反制。魯比尼指出，自2022年起，中國和俄羅斯以及其他金磚國家已進行談判，希望開發一種新的儲備貨幣。另外，俄羅斯和伊朗也在努力創建一種以黃金作為支撐的加密貨幣。

與此同時，中國和沙烏地阿拉伯在去年12月開展了人民幣石油交易，進一步增強人民幣的國際地位。中國和沙國間的經濟聯繫近年持續推進，中方已成為沙國最大的貿易夥伴。魯比尼表示，中國向沙國及其他海合會國家透過人民幣進行石油交易，而中東國家在外匯存底中增持更多人民幣，「有這想法並不意外」。

魯比尼還表示，自二戰以來，美國在全球GDP中所占的比重已減半降至20％，加上多國央行數位貨幣的出現也推動「去美元化」進程，可能導致另一種多極貨幣和國際支付制度的產生。他認為「兩極化的貨幣制度，最終可能取代單極的貨幣制度」。

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