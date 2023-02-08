詹皇登基得分王 身家逾10億美元現役首位

美國職籃洛杉磯湖人看板球星詹姆斯（LeBron James）美國周二晚上豪取38分，生涯總得分超越賈霸（Kareem Abdul Jabbar），成為歷史得分王。事實上，詹姆斯個人擁有多項傲人紀錄，去年年收逾1.2億美元，排全球體壇第二高，僅次於阿根廷足球球星梅西，總身家更突破10億美元大關，為NBA現役球星第一人。

湖人周二主場迎戰雷霆，詹姆斯在紀錄夜勇冠三軍，第三節結束就砍下36分，生涯總得分累計至38,388，一舉超越賈霸的38,387，坐上NBA得分王寶座。

詹姆斯生涯總得分屢屢超越傳奇球星，包括喬丹的32,292，布萊恩的33,643與第三高的馬龍（36,928）。多數人雖預期詹姆斯終將登基得分王，但未料到會這麼快打破紀錄。

詹姆斯今年已38歲，但身手似乎未見老化，本季場均得分仍有30分的高水準，上個月生涯總得分就突破3萬8千分大關，成為史上第二人，並進逼賈霸高懸39年的總得分紀錄。

詹姆斯全身滿滿的紀錄，包括有4屆NBA總冠軍最有價值球員，僅差喬丹的6屆，以及助攻數排史上第四、抄截史上第九、罰球進球數史上第四與進球數史上第二。

不過，美中不足的是，儘管詹姆斯個人風光破紀錄，但湖人今年戰績依然低迷，球季已打了約三分之二，勝率卻不到五成僅25勝30敗，在西區15支球隊中排第13，能否打進季後賽都是問題。

詹姆斯不但是破紀錄高手，身家也是相當驚人。根據富比士的統計，詹姆斯總去年總身家估達10億美元，成為NBA第一位躋身10億美元富豪俱樂部的現役球星。

富比士表示，詹姆斯主要是靠優渥的企業代言來累積身家，他去年打球的年薪為4,120萬美元，但場外代言收入高達8,000萬美元，年所得共1.2億美元，全球體壇排第二，僅次阿根廷國腳梅西。

詹姆斯代言的品牌包括耐吉、百事可樂與沃爾瑪等知名大廠。

延伸閱讀

馬士基警告:今年利潤將崩4倍 下殺原因曝

拜登親信鬆口認 美國這1點慘輸大陸

祖克伯出招 Meta下1命令「不接受就走人」