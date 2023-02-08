Bard答題失誤 Alphabet瀉逾7% 美股低迷

聯準會官員8日陸續發表鷹派言論，使市場情緒低迷，華爾街股市8日開低走低，投資人轉而關注企業財報與相關訊息。此外，Google聊天機器人Bard回答問題失誤，拖累母公司Alphabet股價跳水，導致科技股承壓。

道瓊工業指數下挫207.68點，或0.61%，收在33,949.01點；標普500指數下跌46.14點，或1.11%，收4,117.86點；那斯達克指數下跌203.27點，或1.68%，收報11,910.52 點；費城半導體指數下跌68.52點，或2.19%，收報3,055.63點。

政經方面，繼聯準會主席鮑爾7日發表談話後，聯準會多位官員也陸續發表評論，聯準會（Fed）理事華勒（Christopher Waller）8日針對通膨問題表示，儘管今年通膨有望繼續放緩，但對抗通膨的戰役尚未告終，且可能會是一場長久的戰役，因此高利率維持的時間會比預期的更久，也可能導致利率高於市場預期。

聯準會（Fed）理事庫克（Lisa Cook）則認為，聯準會確實看到通膨數據有所改善，不過通膨仍然過高，因此聯準會的升息循環仍需繼續下去。此外，1月非農就業報告使她看好經濟有軟著陸的可能性，溫和的工資和物價增長、加上強勁的勞動力市場，顯示在通膨率回落至2%的道路上，美國經濟能夠避免劇痛。

此外，紐約聯準銀行總裁、聯邦公開市場委員會（FOMC）副主席威廉斯（John Williams）亦於8日接受媒體採訪時表示，為了抑制通膨，貨幣政策可能需要在未來幾年維持在限制性區域，至於今年的升息幅度，他認為聯準會官員去年12月的利率終點預測可以很好地指引利率走向，意即將聯邦基金利率拉高至5.1%。

個股方面，Google早前透過推特發布GIF動畫推廣Bard，一名用戶提出關於韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）的問題，然而Bard給出的其中一個答案出現錯誤，使投資人擔憂其在AI領域落後競爭對手微軟，母公司Alphabet股價一瀉千里，盤中一度跳水8.9%，失守100美元大關，市值更是蒸發1,100億美元，隨後跌幅稍微收斂，終場下挫7.44%，股價守住100.00美元關卡。

主要科技股8日全面灰頭土臉，Meta重挫8.19美元，跌幅4.27%，收在183.43美元；亞馬遜下跌2.06美元，跌幅2.02%，收在100.05美元；蘋果下挫2.73美元，跌幅1.77%，收報151.92美元；微軟挫跌0.83美元，跌幅0.31%，收266.73美元。

台股ADR方面，台積電ADR下挫0.27美元，跌幅0.29%，收94.28美元；日月光ADR下滑0.13美元，跌幅1.75%，收在7.32美元；聯電ADR挫跌0.11美元，跌幅1.33%，以8.19美元作收。

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