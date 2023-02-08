經損逾10億美元 土耳其強襲衝擊有多大？

當地時間6日清晨，土耳其南部與敘利亞接壤地區發生規模7.8強震，隨後又發生規模7.5地震及百次以上餘震。至8日止，罹難人數已逾7,800人，這場強震也擊毀了5,000多棟建物。世界衛生組織（WHO）預測將有高達2,300萬人受到影響，土耳其總統艾爾段也宣布，南部10個災區省分進入為期3個月的緊急狀態。 工商財經網整理震災發生後的最新情況，以及市場反應，謹供讀者瞭解土耳其這場百年強震所帶來的衝擊。

百年強震／雙震型地震 威力相當130顆原子彈

此次主震震央位於土耳其加濟安泰普省（Gaziantep），隨後同日又發生規模7.5地震。土耳其災難和應急管理部門（Disaster and Emergency Management Presidency）最新報告，土耳其南部在那之後又經歷了285次餘震，其中一些餘震的強度足以導致新建築倒塌。當地官員表示，「每分鐘都有新的震動發生。」

6日的地震與1939年艾爾津詹地震並列土耳其有史以來規模最大震災，當時艾爾津詹地震造成約33,000人死亡。CNN也引述美國地質調查局（USGS）的數據，可看出在強震過後，至少又發生超過100次規模4.0以上的餘震。

根據土耳其專家指出，一天內發生兩次規模7.0以上的強震威力，相當130顆原子彈爆炸。而兩次的強震也構成典型且罕見的「雙震」地震序列，統稱雙震型地震。

而土耳其中部地區在當地時間7日上午6點傳出發生規模5.3的地震，震央位於阿德亞曼市（Adiyaman）以西43公里、距離貝斯尼市（Besni）西北方13公里處，震源深度僅10公里。USGS提醒，儘管距離主震的時間越長，仍有機會發生規模5.0至6.0以上的強烈餘震。

各國搜救隊也在地震過後趕赴土耳其救援，整座城市物資嚴重短缺，3個土耳其南部國際機場也在強震中受損，使國際救援快速進入災區難上加難。

在敘利亞阿勒坡的一座墓地，一名男子抱著死於震災的家人遺體。圖／美聯社

強震不斷／羅馬帝國古蹟終傾塌 修復工程登天難

根據德國之聲引述地震學家看法，該地區的問題「不是地震會不會來，而是什麼時候來」。這主要是土耳其本身就位於主要地震帶，長期受阿拉伯板塊、安納托利亞板塊和非洲板塊擠壓。倫敦大學學院（UCL）地震學家希克斯（Stephen Hicks）表示此前土耳其許多規模較大的地震都發生在北安納托利亞斷層，位置較靠近人口稠密的伊斯坦堡。

6日的地震雖是阿拉伯板塊北移和安納托利亞板塊發生摩擦釋放能量所導致的，但卻是發生在東安納托利亞斷層，這個地區已經超過200年沒有發生如此大規模的強震，因此釋放的能量比先前多，加上震央深度淺，破壞力更強大。

細數土耳其歷年強震，在1939年發生在土耳其東部的7.8強震，造成3萬2千多人罹難、10萬人受傷、以及11萬棟房屋嚴重受損；1970年3月於西部發生7.2強震，造成1千多人死亡，上千座建築物倒塌或受損；1999年8月於 中部和西部地區發生7.4強震，共有1.8萬人喪生，近3百萬人無家可歸；在2020年土耳其東部也有發生規模6.7的地震。

令人遺憾的是，土耳其郵報（Posta）的報導，位於南部的著名千年古蹟-加濟安泰普城堡（Gaziantep Castle），也因強震而倒塌。

加濟安泰普城堡是一個土丘上的防禦堡壘，圓形城堡的周長為 1,200 公尺，有12座塔樓。該城堡最初建於2到4世紀，羅馬帝國中後期，原本是具有駐守功能的瞭望塔。到了公元6世紀，東羅馬帝國著名的查士丁尼大帝（Byzantine Emperor Justinianus，在位527-565年），為了抵禦波斯人，對城堡進行了擴建，形成了現在的規模。至今有超過2千年的歷史，是被聯合國科教文組織指定的世界文化遺產。

從推特流傳的畫面上可看到，城堡因強震而嚴重傾塌，多數城牆、塔樓被震垮，未來的修復工程相當艱鉅。

戰亂疊加／敘利亞災情慘重 7成人口待援

根據外電報導，此次規模7.8強震震央位於土耳其加濟安泰普省（Gaziantep）的努爾達伊鎮，此處鄰近土耳其與敘利亞的交界處，主震強度就連鄰國伊拉克、以色列、約旦、亞美尼亞、喬治亞等都明顯有感。

以敘利亞而言，這次強震，敘利亞有超過1,200人罹難，數百萬人還在等待救援。多年的戰亂、分離勢力與獨立派系，使得敘利亞西北部地區一直都是戰亂區，在震災發生前，當地的生活機能就已經很困難了，在敘利亞和俄羅斯的空中轟炸下，已摧毀了房屋、醫院和診所，而地震再次摧毀了一切。

聯合國表示，敘利亞70％的人口需要人道支援，比例來到內戰開打以來的新高。而這個數字還只是地震發生之前的情況而已。聯合國駐敘利亞人道主義協調員班蘭利亞（El-Mostafa Benlamlih）表示，現在，「還是同一批人，但遭受的苦卻更多」。

此外，土耳其多地傳出災情，其中一條位於敘利亞交界的哈塔伊省（Hatay）的天然氣管線就因強震而發生爆炸。

土耳其南部地震重災區伊斯肯德倫（Iskenderun）港口燃燒的集裝箱在7日冒出濃煙。圖／美聯社

經濟損失／ 港口大火機場毀 經損逾10億美元

綜合外媒報導，土耳其地中海港口伊斯肯德倫港（Iskenderun port）中上百個貨櫃因地震倒塌，引發大火，延燒數日後土耳其國防部於7日宣布火勢已撲滅，但港口何時能恢復運作仍不清楚。這場火災導致伊斯肯德倫港所有業務都暫時停止，原本欲抵達的貨運及船隻也都轉移至其他港口。

另外，哈塔伊省（Hatay）也傳出天然氣管線爆炸引發劇烈火災。一位農村行政機構的負責人表示，地震發生後，相距約3公里的兩個不同天然氣管道段發生爆炸，且引發的火勢目前還未撲滅，但因周圍多是空地，目前未有傷亡消息傳出。土耳其油氣營運商BOTAŞ也對此證實，由於卡赫拉曼馬拉什省至加濟安泰普天然氣管受損，將停止供應12地區天然氣。

土耳其目前已知約有4個機場毀損、超過5,600棟建物倒塌，死傷人數不斷攀升。根據美國地質調查局（USGS）的估計，本次地震可能造成土耳其及敘利亞經濟損失超過10億美元。

股債重挫／土國股市熔斷暫停做空 里拉貶至歷史低點

同時，土耳其金融市場也受地震衝擊，7日土耳其股指下跌5％，觸發市場熔斷機制，恢復交易後，土耳其股指下跌7％，觸發第二次熔斷。

土耳其當地時間6日發生強震，土耳其伊斯堡布爾證券交易所暫停做空，也暫停大型銀行Yapi Kredi、礦業巨頭Koza Altin等8支股票的交易。此外，土耳其里拉兌美元延續跌勢，至18.829里拉，維持在歷史低點。土耳其10年期國債收益率升至10.2％，為近兩個月以來最高水準。

分析指出，土耳其金融市場先前已受到高通膨、地緣政治局勢等影響，地震進一步增加了市場面臨的不確定性。

台廠情況／台泥3廠停工 允強未受影響

土耳其發生百年來最大地震，台泥企業團在當地轉投資的水泥廠也受到波及，台泥表示，有三座水泥廠位在主要震災區周邊，雖然廠區未受損，但因當地停電，導致水泥生產線停擺無法生產，由於主震災區狀況混亂，因停電所造成的產能損失，目前無法明確估計影響程度及何時復工。

台泥於2018年投資新台幣340億元，與土耳其集團OYAK共組合資公司，台泥持股四成、OYAK用資產作價持股六成，使台泥取得土耳其1,200萬噸水泥產能，並取得16%市占率。這三座水泥廠除了供應土耳其當地需求之外，也要共同進軍鄰近中東、東歐及非洲市場。

台泥8日股價並未受土耳其廠產線停擺影響，股價在平盤附近遊走，網友則大喊「放心，重建要發大財了」、「這是利多，懂得就懂」、「水泥需求大爆發」。

不銹鋼管廠允強在土耳其也有設廠，允強表示，這次土耳其地震震央位於土國東南方，允強土耳其廠房位於西北方，鄰近首都伊斯坦堡相差1,000公里，允強土耳其廠不但沒有受到影響，且產能逐漸提升中，預計今年第二季不銹鋼管和板捲廠可望全能生產，估計單月產量將達到5,000公噸。

允強在2020年斥資8,000萬美元在土耳其建廠，該新廠所在的產業園區位在土耳其西北部柯加里省（Kocaeli）迪洛瓦瑟縣（Dilovasi），迪洛瓦瑟已吸引來自德國、俄羅斯、瑞典和印度等大廠投資，允強的不銹鋼廠是當地首宗來自台灣的投資案。

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