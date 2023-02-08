分析師:MicroLED Apple Watch這時間上市

科技網站MacRumors 7日引述面板分析師Ross Young的消息指出，蘋果（Apple）將於2025年春季推出首款搭載MicroLED面板的Apple Watch。

Ross Young在推特發文表示，儘管各界消息皆傳，蘋果搭載MicroLED面板的Apple Watch將在2024年登場，但根據蘋果供應商歐司朗（Osram）的財報訊息顯示，歐司朗計劃於2025年開始報告 MicroLED 技術的收入，Ross Young認為這可能和MicroLED面板Apple Watch有關，等於間接證實這款Apple Watch會在2025年上市。

不過，除了重申上市時間，Ross Young並未提供有關面板尺寸的詳細資訊，根據先前傳出的消息則稱最新Apple Watch Ultra螢幕將達2.1吋。目前最新的Apple Watch Ultra於去年9月上市，搭載1.92吋的螢幕，比Series 8的1.77吋還要更大。

MacRumors的報導稱，現在蘋果的MicroLED Apple Watch仍在早期開發階段，雖然Ross Young以往提供的消息準確度頗高，但隨著蘋果的計畫推進，上市時間等產品進程也有可能於明年再有變化。

股價方面，7日蘋果揚升2.92美元，漲幅1.92％，收154.65美元。

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