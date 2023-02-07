矽谷掀AI大戰 微軟再出招迎戰Google

矽谷科技公司的AI大戰逐漸升溫，繼Google宣布將推出AI聊天機器人後，微軟（Microsoft）於7日表示，該公司已利用比ChatGPT更強大的AI技術改造其搜索引擎Bing和網頁瀏覽器Edge，意圖與Google相抗衡。

自去年底以來，OpenAI推出的AI聊天機器人ChatGPT在全球爆紅，科技巨頭Google為力保其龍頭地位，6日宣布將推出其聊天機器人Bard，試圖與ChatGPT爭雄。而微軟也不甘示弱，執行長納德拉（Satya Nadella）7日在宣布新產品的活動上給出了新的可能性。

微軟雖於2009年推出網路搜尋引擎Bing，然而在市場份額上始終遠遠落後於Google，因此在微軟與矽谷新創公司OpenAI合作後，不僅計劃向雲端客戶推廣ChatGPT等技術，也期盼能將Bing結合ChatGPT。

微軟行銷策略長梅迪（Yusuf Mehdi）指出，新版Bing將由AI提供支援，使用比ChatGPT更強大的大型語言模型，讓用戶得以更加輕鬆地查詢資料，並獲取最相關、最新的訊息。

微軟在7日的活動上展示了新版Bing的運作模式，其中一種可能性是讓傳統搜索結果與AI注釋並排顯示，另一種模式則是像ChatGPT，讓用戶直接與Bing聊天機器人對話、提問。

納德拉表示，「這是一種新的搜尋模式」，他認為由人工智慧驅動的搜尋是他接掌微軟九年以來最重大的發展，也是雲端計算發展最重要的關鍵，更是微軟的機會。

微軟7日宣布，新版Bing將會自今天開始提供桌面版的「限量預覽」，用戶必須先在Bing註冊試用名單，並且使用微軟的Edge瀏覽器試用。

Wedbush分析師艾夫斯（Daniel Ives）認為，搜尋引擎已成為業內最競爭的領域之一，在OpenAI的幫助下，微軟預計能從Google手中奪下9%的市占率。

在ChatGPT引發熱潮後，微軟也欲善用全球的關注，除了將ChatGPT技術結合其搜尋引擎外，美國媒體CNBC於7日援引消息人士的話報導，微軟計劃在今年稍晚發布軟體，讓企業、學校、政府得以自行創建類似於ChatGPT的聊天機器人。

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