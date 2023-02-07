美揪團圍堵陸晶片 德企恐遭殃

多年來德國企業熱中投資中國，即使近年中美交惡，寶馬、福斯、巴斯夫（BASF）等德企巨頭，依然加碼布局中國，但在美國聯合盟友逐步收緊對中國的半導體出口制裁下，德企正面臨經貿上過度依賴中國的苦果，日後恐面臨慘重虧損。

集微網7日援引德國媒體報導，在美國政府力勸與施壓下，日本和荷蘭日前已經與美方達成協議，將開始限制向中國出口先進製程晶片製造設備，這不僅影響美日荷三國，從供應鏈角度來看，更直接影響到包括德國在內的其他國家。

譬如，荷蘭企業艾司摩爾（ASML）為全球曝光機生產大廠，尤其近年中國已是ASML的重要營收來源，就算在EUV設備禁止出口下，2021年仍然貢獻27.4億美元營收，占ASML總營收約15％。但在美國要求下，ASML不僅涉及先進製程的EUV曝光機無法出口中國，日後就連成熟製程的DUV設備也可能受限。

德媒青年世界報報導，美方禁令重擊ASML供應鏈相關業者，德國蔡司（Carl Zeiss AG）為ASML曝光機提供高科技反射鏡，創浦（TRUMPF）則提供雷射技術，兩家企業提供的設備價值合計占ASML的EUV曝光機附加價值約40％。在蔡司75億歐元的年營業額當中，有23億歐元來自半導體業務，未來ASML銷量若因中國業務收縮而減少，蔡司和創浦必將受創。

德國商報指出，中美晶片戰已影響到德國和荷蘭等歐盟國家，諸如福斯、巴斯夫和博世（BOSCH）等已在中國投入鉅資的德國企業，預料將會損失慘重。

另外，德國最大的半導體製造商、車用和數據中心晶片製造商英飛凌（Infineon），中國業務占其38％的銷售額，該製造商可能也會受到美國晶片制裁的影響。德國矽晶圓製造商世創（Siltronic）表示，目前客戶對其矽晶圓的需求仍然強勁，但終端市場的放緩可能會拖累其2023年業績。

德國企業自前總理梅克爾時代起，十多年來積極投資中國，即使近年因中美地緣衝突升高，各國對中國投資處於觀望下，德企依然加大對中國布局，尤其是汽車、化工等行業。2022年11月初，德國總理蕭茲曾經率領大眾、寶馬、西門子、德意志銀行等多家德企訪中，並簽下大額訂單。

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