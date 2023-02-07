澳洲央行意外放鷹 澳元澳債殖利率走高

澳洲央行（RBA）7日一如預期宣布升息1碼（25個基點），連續九度調高基準利率，央行還示意為將通膨拉回到目標水位，繼續緊縮貨幣有其必要，RBA意外放鷹帶動澳元跳漲。

周二澳元漲0.8％，來到兌0.6938美元，將前夜的失土盡數收回，但仍不及上周觸及的8個月高點0.7158美元。澳洲10年期公債殖利率衝上3.59％，短短3個交易日內就攀升22個基點。

RBA周二決定官方現金利率調高0.25個百分點，來到10年高點3.35％，自去年5月啟動升息循環以來累升325個基點。

澳洲央行升息1碼符合市場預期，令人意外的是RBA聲稱有必要繼續加息，暗示澳洲基準利率還會再升。

RBA總裁洛威（Philip Lowe）指出：「決策委員會預期未來幾個月須繼續升息，好讓通膨重返目標水位，確保這段高通膨期只是暫時性。」

RBA表示，去年第四季核心通膨率年增6.9％，比預估的6.5％還高，強調有必要繼續升息，務使通膨率回到2％-3％目標區間。

道富環球市場亞太區宏觀策略部主管伊凡斯（Dwyfor Evans）指出，RBA明示需要持續升息，明顯偏鷹的言論，讓有關升息循環暫停的預期煙消雲散。

伊凡斯還說，RBA放鷹，可望給澳元對十國集團（G10）貨幣的匯價帶來支撐，其他G10成員國央行的升息循環趨近尾聲。

紐西蘭央行（RBNZ）預定2月22日召開政策會議，普遍預測宣布升息2碼（50個基點），官方現金利率拉高到4.75％。RBNZ鑑於紐國通膨年率已達7.2％的近30年高點，料也會強調進一步緊縮貨幣。

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