鮑爾鷹鴿齊放 美股震盪收紅 費半漲3%

美國聯準會主席鮑爾7日鬆口通膨已開始緩解，不過其談話中鴿派與鷹派訊號交錯，使華爾街股市7日大幅震盪，終場收高。

道瓊工業指數收盤上漲265.67點，或0.78%，收在34,156.69點；那斯達克指數揚升226.34點，或1.9%，收報12,113.79點；標普500指數攀升52.92點，或1.29%，收4,164點；費城半導體指數大漲94.40點，或3.12%，收在3,124.14點。

鮑爾7日在華府經濟俱樂部（Economic Club of Washington）發表談話，再次重申「通膨減緩過程」（disinflationary process）已經開始，且是始於占美國經濟四分之一的商品領域，不過該過程目前仍處於初始階段，恐會需要很長時間，且路途難免坎坷，因此聯準會未來仍需進一步升息，並且在一段時間內將利率維持在限制性區域。

鮑爾強調，聯準會將會依據數據採取措施，若勞動力市場數據依舊強勁或是通膨數據仍高，聯準會可能必須採取更多行動，升息幅度將會超過市場預期。在鮑爾釋出鴿派訊號後，道瓊工業指數揚升逾275點，但鮑爾隨後的言論仍有鷹派訊號，促使道指一度紅翻黑，之後再度翻紅並將漲勢維持至收盤。

在鮑爾7日發表談話前，聯準會官員率先放鷹，明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里（Neel Kashkari）對於強勁的1月非農就業數據感到驚訝，他認為此數據顯示聯準會的緊縮性政策仍未對就業市場產生影響，因此聯準會有必要持續調升利率，他仍維持先前對於終點利率5.4%的預測。

地緣政治方面，中國間諜氣球事件使中美情勢再度緊繃，美國務卿布林肯原定於5日出發的訪中行程因此被延後，至於事件的後續影響，白宮7日強調中美雙方交流仍會繼續，無人希望衝突發生，而布林肯的訪中行程並未被取消，美方會在適當時機重新安排。

產業方面，在AI聊天機器人ChatGPT爆紅後，Google於6日宣布將推出聊天機器人Bard，而中國百度也於7日揭曉陸版ChatGPT的項目名稱「文心一言」，引發科技巨擘的AI大戰，半導體類股受到提振，激勵費城半導體指數強漲。

個股方面，主要科技股7日普遍收高，Google強漲4.57美元，漲幅4.42%，收報108.04美元；微軟猛升10.79美元，漲幅4.20%，收267.56美元；Meta上漲5.56美元，漲幅2.99%，收報191.62美元；蘋果揚升2.92美元，漲幅1.92%，以154.65美元作收；惟亞馬遜下挫0.07美元，跌幅0.07%，收在102.11美元。

台股ADR方面，台積電ADR大漲2.72美元，漲幅2.96%，收報94.55美元；日月光ADR揚升0.11美元，漲幅1.50%，收在7.45美元；聯電ADR上漲0.20美元，漲幅2.47%，以8.30美元作收。

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