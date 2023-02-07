拜登：擊落陸偵察氣球不會削弱兩國關係

美國總統拜登今天說，美方日前擊落一顆可疑的中國偵察氣球，此事不會削弱美國與中國的關係。

路透社報導，拜登在白宮外告訴媒體，他一向認為必須「盡早在適當時機」擊落這顆氣球。

記者詢問這起氣球事件是否會削弱美中關係時，拜登回答：「不會。我們要做什麼都對中國說得很清楚。他們理解我們的立場。我們不會讓步。」

他還說：「我們做了正確的事，這不是削弱或加強的問題，這就是現實。」

白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）說，這顆氣球飛越美國一事，完全無助於改善已很緊張的美中關係；針對中方指稱這顆氣球是用於氣象研究的說法，柯比也不接受。

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）說，美國對於中國關係仍維持冷靜態度，中方是否願以拜登與中國國家主席習近平去年11月的會談為基礎來發展關係，端視中國決定。

尚皮耶說：「由中國來決定他們想要什麼樣的關係。」

上述中國偵察氣球於1月28日首次在阿拉斯加州的阿留申群島（Aleutian Islands）北方侵入美國領空，飄流一週後，美國2月4日派出軍機，在大西洋海岸上空予以擊落。

美國官員對於這顆氣球在國家安全上的影響輕描淡寫，僅說一旦成功回收氣球殘骸，美國將得以瞭解中國的情蒐能力。

柯比說，氣球飄在空中時，美國也能加以研究，官員希望盡可能回收零組件，以便蒐集關於氣球運作的有用情資。

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