失業率新低 葉倫：美國不會有經濟衰退

根據路透6日報導，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）在美國廣播公司的早安美國節目中指出，因勞動市場強勁，她看到一條避免美國經濟衰退的路，也就是美國通膨大幅下降但經濟保持強勁。

葉倫表示，50萬個工作機會加上50多年來最低的失業率，不會有經濟衰退出現。她說：「我看到的是通膨大幅下降且經濟保持強勁的路徑。」

葉倫認為，通膨一直在過高的情況中，但在過去六個月以來持續下降，在拜登政府減少石油及處方藥支出等措施下，還可能繼續大幅下修。葉倫指出，降低通膨仍為拜登政府的首要任務，但事實證明美國經濟是「強勁而有韌性」的。

美國勞工部上周五（3日）釋出的數據顯示，美國1月的就業率急增，非農就業人口大增51.7萬，遠高於市場預期的18.8萬，失業率更降至3.4％，為53年半來的低點。儘管科技業持續有裁員消息，就業市場仍維持強勁，將低市場對聯準會暫停貨幣政策緊縮週期的預期。

（工商時報 馬婉娟）

葉倫：美失業率在53年低點

葉倫在早安美國節目中稱，降低通膨法、晶片法及一項大規模基礎建設法，加上同時對俄羅斯石油成本設定價格上限，都將有助於降低通膨。

此外，美國政府上月達到31.4兆美元的債務上限，促使財政部警告可能無法避免6月初後的違約。葉倫也呼籲國會提高美國債務上限，並警告說若不如此將導致「經濟和金融的大災難」。

美國財長葉倫6日（周一）表示，以目前就業市場來看，失業率位於53年低點，通膨明顯下降，經濟依舊強勁，美國應該不會出現衰退。

葉倫接受美國廣播公司（ABC）的「早安美國」節目訪問指出，「當就業市場有50萬個工作，失業率降至逾50年低點時，你不會陷入衰退。」

她說，「我看到的情況是，通膨正在大幅下滑而且經濟仍強勁。」

葉倫提到，目前通膨仍然太高，但過去6個月已經降低，不隨著拜登政府祭出調降汽油和處方藥成本等多項措施，接下來通膨還會再降。

（工商時報 陳怡均）

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